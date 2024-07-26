Таксист обманул мошенников: пожилая орловчанка пыталась передать им 130 тысяч рублей

В четверг, 25 июля 2024 года, стало известно, что в Орловской области неравнодушный таксист предотвратил попытку дистанционного мошенничества в отношении пожилой женщины. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Работник таксопарка получил необычный заказ: забрать у пожилой женщины свёрток с деньгами, который якобы предназначался её внуку из другого региона. Прибыв по указанному адресу, водитель поговорил с 85-летней женщиной и выяснил, что никаких родственников у неё нет.

Оказалось, что женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка. Они рассказали ей стандартную историю о том, что её сбережениям угрожает опасность. У пенсионерки не было нужной преступникам суммы, но она проговорилась, что у неё дома есть 130 тысяч рублей, которые она и собиралась отдать.

Водитель мог бы оставить без денег и пострадавшую, и преступников, но поступил честно и обратился в полицию. Правоохранительные органы возбудили дело о мошенничестве, а пожилая женщина сохранила свои деньги.