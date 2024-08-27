Тапиока: необычный продукт с удивительными свойствами

В последнее время внимание россиян привлекает тапиока — продукт из корней маниока, имеющий зернистую и крахмальную консистенцию. Она может быть сладкой или горьковатой на вкус, но в любом случае содержит много витаминов и полезных минералов, а так же калорий. Благодаря этому тапиока быстро утоляет голод.

Один из важных элементов тапиоки — холин, который помогает нормализовать уровень холестерина в крови. Так же она даёт человеку прилив энергии, так как в ней много витаминов группы В.

Тапиока положительно влияет на нервную систему, нормализует давление за счёт высокого содержания калия. Кальций в её составе способствует формированию костной ткани. Тапиока идеально подходит для людей, соблюдающих безглютеновую диету или являющихся веганами.

Однако специалисты не рекомендуют часто употреблять тапиоку людям с лишним весом. Кроме того, она может быть опасна тем, кто страдает аллергией на латекс — в ней есть схожие по структуре белки-аллергены, сообщает «Газета.Ru».

Ранее мы писали, что рататуй — это традиционное французское блюдо, которое можно приготовить как в духовке, так и на плите. Считается, что рататуй был придуман крестьянами, поскольку все ингредиенты для него легко было найти на огороде.