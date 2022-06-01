«Тех, кто торгует святынями, на Руси называют христопродавцами»

№18 (687) от 1 июня 2022 г.

Источник иконы Казанской Божией матери в Урицком районе выставили на торги. Купель и еще несколько объектов, построенных для прихожан хозспособом в середине девяностых годов прошлого века, были заявлены как инвестиционно привлекательные. Иными словами, на этих святынях теперь можно и даже нужно зарабатывать деньги, так решили чиновники Росимущества. Об этом рассказал председатель правления Урицкой районной общественной организации инвалидов и ветеранов боевых действий и ОВД Олег Неведров.

22 мая общественный активист опубликовал видеоролик, в котором подробно рассказал о святом источнике и всей прилегающей к нему территории — месте отдыха граждан, а также о ситуации, которая может привести к тому, что за посещение святынь людям нужно будет платить деньги. Вот уже пять лет Неведров пытается сохранить эту уникальную территорию как общественно доступное место. Как председатель правления общественной организации он ходатайствует о передаче организации данного имущественного комплекса с тем, чтобы продолжать ухаживать за святынями и местами отдыха прихожан и создать здесь центр реабилитации для инвалидов и ветеранов локальных войн, а также ветеранов и инвалидов органов внутренних дел. Пока его усилия безуспешны. Однако Неведров не опускает руки, он убежден, что «сила в правде» (именно так он и назвал свой видеоролик), и твердо знает, что «на свете все меняется, а правда остается».

История «перевода» православных объектов, построенных хозспособом сотрудниками ОВД и их коллегами в Урицком районе, а также большого участка земли — около 36 гектаров – в федеральную собственность, нам показалась не совсем «прозрачной». Как рассказал Неведров, святой источник, колодец, беседки, часовня благоустраивались и возводились, в том числе и им лично, на землях сельхозназначения. Сначала эти объекты были в пользовании УМВД, затем выяснились, что это собственность Росимущества, а земля имеет статус …особо охраняемой территории.

Когда произошли эти «метаморфозы», и кто этому поспособствовал, Неведрову выяснить не удалось. Зато общественнику стало известно, что святой колодец — источник питьевой воды — не включили в реестр объектов, а православная купель с освященной водой называется просто купелью. И в целом данный имущественный комплекс предлагается использовать как объекты рекреации, туризма и придорожного сервиса. Любой коммерсант за отдельную арендную плату может развивать здесь свой бизнес.

Олега Неведрова поддерживают коллеги — общественная организация «Флоту быть!» — и представители церкви. Все они участвовали в создании видеоролика «Сила в правде». Вот что рассказал председатель правления Урицкой районной общественной организации инвалидов и ветеранов боевых действий и ОВД:

Мы находимся в уникальном месте, которое создали люди, стоящие сейчас перед вами. Это ветераны силовых структур, ветераны локальных конфликтов. Как нам стало известно, данные объекты пытаются ввести в коммерческий оборот. Начиная с 1996 года ветераны хозспособом с помощью жителей Урицкого района, Орловской, Калужской областей своими руками создали эти объекты. И на протяжении всех этих лет ухаживали за ними. В настоящее время, как оказалось, данные объекты находятся в государственной казне. Каким образом они там оказались? Как выяснилось, они были внесены в реестр государственной собственности, независимо от того, что построены хозспособом. Мы обращаемся к людям, чтобы нас услышали: то, что делает Росимущество, не укладывается ни в какие рамки. Эта православная купель вместе с другими объектами выставлена на торги для включения в коммерческий оборот. Почему-то не включена земля, которая является особо охраняемой территорией. Почему-то снят с кадастрового учета колодец — источник Казанской Божией матери. Несмотря на то, что эти объекты находятся в водоохранной зоне – здесь приток реки Сухая Орлица. Несмотря на то, что чуть ниже по течению устроен пруд, который также был создан ветеранами силовых структур и за счет их средств. Начиная с 2017 года, мы направили не одно письмо для передачи этого имущества некоммерческой организации с целью создания центра реабилитации ветеранов локальных войн, ветеранов, инвалидов органов внутренних дел и силовых структур. Мы получали ответы, которые не могут быть расценены как разумные и адекватные. Постановлением правительства РФ от 2015 года определен порядок передачи данных объектов в качестве имущественного взноса РФ в уставной капитал некоммерческих организаций. Так вот, территориальное управление Росимущества, по нашему мнению, фактически саботирует передачу и не представляет документы, которые были переданы нами еще в конце 2020 года. Минфин, к примеру, не информирован о том, что мы сформировали и представили необходимый пакет документов. Нам отвечают, что Росимуществом не было представлено достаточных оснований для передачи данного имущества ветеранам. То есть создание центра реабилитации для ветеранов органов внутренних дел и силовых структур не является достаточным основанием для передачи этого имущественного комплекса некоммерческой организации. Нам говорят: до настоящего времени не было передано никаких документов, хотя документы были направлены еще в конце 2020 года.

У меня в руках фотографии и документы, датированные 1996 годом. Это фотографии сотрудников, ветеранов силовых структур, органов внутренних дел, которые вели всю стройку на протяжении всех этих лет и ухаживали за этими объектами. И также у меня есть аукционная документация, которая была предоставлена межрегиональным территориальным управлением федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях, датированная 21.04.2022 года, в которых нет ни слова, что объекты имеют православное назначение. Данные объекты пытаются ввести в коммерческий оборот, как указывает Росимущество, как объекты рекреации, туризма и придорожного сервиса.

— Здесь когда-то находилась часовня Иконы Казанской Божией Матери, которая из-за неаккуратного обращения с огнем сгорела. Мы приобрели стройматериал для восстановления часовни, о чем неоднократно информировали Росимущество, от администрации Урицкого района направлялись письма с целью разрешения проведения данной реконструкции, но Росимущество отказывает в проведении этих работ.

Вот так называемая беседка №1, она всегда служила трапезной для прихожан. Росимущество пытается заработать на этом деньги: ввести все это в коммерческий оборот вместо создания центра реабилитации для защитников Отечества, которым всегда покровительствовала Икона Казанской Божией матери.

Мы спускаемся к источнику Казанской Божией Матери, как видите, это объект капитального строительства: присутствует бетонное основание, ступени, да, они находятся в неудовлетворительном состоянии, но при этом, как ответило Росимущество Министерству финансов, данные объекты инвестиционно привлекательны. В чем она состоит, непонятно, и откуда она взялась, эта инвестиционная привлекательность? Кроме того, данный объект как объект капитального строительства, у нас есть документ, подтверждающий данный факт, он стоял на кадастровом учете, был в пользовании, а в настоящее время он утилизирован, он просто снят с кадастрового учета, его не существует. На каком основании они сняли с учета колодец Иконы Казанской Божией Матери, который на самом деле существует? Торги объявлены без этого объекта. То есть формально, согласно статье 27 Земельного кодекса, запрещено вводить в оборот земли с находящимися на них источниками питьевой воды. Как нам стало известно, снятие с учета данного объекта носило заявительный характер. Он не просто был снят как разрушенный, утилизированный, а снят как несуществующий объект.

На тему «торговли» святынями высказался и иерей храма Казанской иконы Божией Матери п. Нарышкино Игорь Шишков, ветеран войны в Афганистане:

— Что сейчас происходит? Святые места пытаются сделать коммерческими. А ведь всех, кто торгует святынями, называют на Руси христопродавцами. Не надо брать грех на душу! Здесь прекрасное место. Люди бесплатно берут воду, бесплатно отдыхают, бесплатно окунаются в освященный источник. Какая тут коммерция? А еще самое главное сейчас — воспитывать нашу молодежь на наших русских национальных традициях. А именно — на православии, чтобы они знали, что есть правда, что есть Бог, и что есть наша русская земля.

— Вот мы спускаемся дальше, к очередному объекту, который также выставлен на торги, он восстановлен совсем недавно, при помощи ветеранов боевых действий, инвалидов и ветеранов органов внутренних дел, — продолжил Неведров. — Старая купель рухнула. И хочется благодарность выразить человеку, который организовал данную реконструкцию, три года назад, благодаря Хроменкову Дмитрию Геннадьевичу, который выделил средства и закупил новый сруб, это стало возможным. Мы помогали, подвозили щебень, песок, и эта купель Росимуществом выставлена на торги как инвестиционно привлекательный объект. Если они видят в святом источнике инвестиционную привлекательность, можно тогда повесить сюда терминал и купюроприемник и с прихожан, членов семей ветеранов, детей брать деньги за то, что они посещают святыню. Я считаю это кощунством. Здесь на Казанскую ежегодно проводится Крестный ход. Люди сюда пешком приходят от храма Казанской иконы Божией Матери из Нарышкино.

— Я как представитель ветеранского движения Военно-морского флота на Орловщине хочу сказать: то, что затеяли наши ветераны — это благое дело, — высказался председатель Орловской региональной общественной организации «Флоту быть!» Игорь Глущенко. — Земля, по которой мы ходим, те строения, которые ветераны создали, они нужны людям, они не для торговли. Поэтому я призываю чиновников разных рангов Росимущества: внимательно изучите документы и примите правильное человеческое решение.

Мы побеседовали с Олегом Неведровым после того, как он со своими коллегами и единомышленниками разместил видеоролик в соцсетях. Вот что он рассказал «Орловской среде»:

В Урицком районе около восьми лет назад была создана районная общественная организация инвалидов и ветеранов боевых действий. Создана она с целью помощи ветеранам и членам их семей. Мы оказываем и психологическую, и юридическую помощь коллегам. Что касается этой территории, нужно ли говорить, что сюда вложены душа, время, силы, я уже не говорю о личных средствах сотрудников. Здесь был святой источник когда-то, все об этом знали, мы решили его найти и реанимировать. Это был 1996 год. Мы выкашивали бурьян, наводили порядок на этой территории, источник был заросший крапивой, мы его нашли, облагородили, и лет восемь назад мы решили взять эту территорию на поруки, чтобы не случилось больше такой беды, когда из-за неосторожного обращения с огнем сгорела часовня. Мы постоянно ухаживаем за источником, потому что, если месяц-полтора не покосить, здесь все зарастет. Тем более этот источник находится в овраге, на склоне, трава бушует, и буквально за один сезон может вырасти по пояс. И сотрудники администрации района нам помогали, в прошлом году мы проводили субботник вместе со школьниками, купель чистили, колодец. Масштабный был субботник, убирали мусор на всей территории, потому что место это достаточно публичное, и здесь бывает много прихожан. Приезжают к нам из других регионов, и те, кто попутно едет, иностранцев много бывает, ночуют даже, из Германии были люди, из Польши, я с ними лично общался: мне было интересно, как они узнали о нашем источнике. Из Интернета узнают, что есть такое место, и люди рассказывают. Паломников очень много, они приходят, приезжают, и пешком, и на велосипедах, на мотоциклах, на машинах. Вчера вот был путешественник, он остался на источнике на ночь с палаткой.

Формально многие годы эта территория находилась в пользовании УМВД. О том, что все это находится в собственности Росимущества, мы узнали недавно. Когда мы обращались в УМВД, и администрация района даже писала письмо о необходимости капитального ремонта объектов, УМВД ответило так: мы не имеем права давать разрешения на проведение ремонтных работ; все вопросы к Росимуществу. Да, мы пользуемся, но это не наше. Когда это стало «не наше», и как это имущество оказалось у Росимущества, остается загадкой. Это всегда было народное, скажем так, это всегда было публичное место.

Мы обратились в Росимущество и понимания не нашли никакого. Там нам сразу ответили, что есть норма закона, да, действительно, определен порядок передачи Роимуществом некоммерческим организациям федерального имущества. Мы все это прочитали и обратились с письмом в 2017 году об оказании содействия и направлении пакета документов, чтобы, согласно постановлению правительства, нам это имущество передали. Росимущество сделало рассылку в различные учреждения с предложением передачи этого имущества. Но не нам опять же. Мы ждали, так как нас убеждали, что, если никто не возьмет, будут передавать нам. Рассылку сделали. Годы шли. Все, насколько нам известно, отказались от предложенного имущества. Близлежащий водоем уже был передан нашей организации. Мы отремонтировали ГТС, потому что колония перед тем, как передать пруд, в целях безопасности, спустила водоем. Пруд сейчас у нас в аренде.

Мы очистили всю прибрежную территорию, школьники нам в этом очень помогали. Всего за эти шесть лет мы вывезли со всей этой территории порядка сорока тонн мусора. Мы завезли двадцать машин песка, оборудовали два места для купания, местные жители с удовольствием приезжают, здесь чистота, порядок, люди загорают, купаются, и все довольны. Все это абсолютно бесплатно, и рыбалка тоже. Осенью один из предпринимателей нам помог, мы запустили целую тонну рыбы, единственное, сейчас, чтобы малька не выбили, мы ограничили ловлю белой рыбы. И недовольных нет. Все прекрасно понимают, что здесь порядок, и все согласны его поддерживать. Выставлены по периметру знаки, что это водоохранная зона. Есть информационные знаки о кострах, особенно в пожароопасный период, если люди приезжают надолго на отдых, мы показываем место, где они могут разместиться, предупреждаем о соблюдении противопожарных мер. То есть мы обратились в УФСИН, узаконили пруд и за шесть лет навели там порядок. С этим не было никаких проблем.

А в 2017 году мы обратились в УМВД с тем, чтобы привести в порядок территорию вокруг святого источника, но нам сказали, извините, не по адресу. Как и когда эти объекты попали в реестр Росимущества, нам не объяснили. Предположительно это произошло в начале 2000-х годов, а в УМВД было на праве пользования. Вот распоряжение территориального управления Росимущества — выписка из реестра федеральной собственности от 2008 года. А как оно туда попало? Как это сделали, не делая никаких запросов, не выясняя, где это имущество территориально находится? В октябре мне позвонили из территориального управления, сказали, что приехало руководство (здесь, в Орле, находятся несколько сотрудников, а само управление – в Туле). Говорят, приехало руководство из Тулы, хотело бы с вами встретиться и пообщаться на предмет передачи вот этих объектов. И надо показать, где эти объекты находятся. Я говорю: «Подождите, у вас имущество, а вы не знаете, где оно?» Как это возможно? Площадь земельного участка в 2007 году непонятно для чего была выделена в 36 гектаров. До 2007 года эти объекты были на землях сельхозназначения, были построены хозспособом, об этом всем известно. А теперь выясняется, что эти объекты находятся на 36 гектарах, и это земли особо охраняемых территорий. И сейчас предлагается все использовать в коммерческих целях, иными словами, зарабатывать на этом деньги.

— Вот письмо от 14 марта 2022 года за подписью заместителя руководителя федерального агентства по управлению госимуществом из Москвы, где сообщается следующее: решение о передаче имущества может быть принято по поручению Правительства РФ, комплекта документов в Росимущество не поступало. Документы были сданы еще в 2020 году, и у нас есть этому подтверждение. Более того, они пишут: «учитывая изложенное, а также инвестиционную привлекательность имущественного комплекса, МТУ Росимущества поручается проработать вопрос о его вовлечении в оборот в рамках действующего законодательства». И на основании вот этого поручения центрального аппарата 21.04. 22 года территориальное управление объявляет торги и выставляет на аукцион для передачи в аренду комплекс зданий и сооружений, расположенных не на 750 метров, а на 300 метров севернее деревни Кошелево, то есть получается, эти объекты находятся не на том земельном участке. И целевое назначение этих объектов — объекты рекреации, туризма и придорожного сервиса! То есть эти объекты имеют не православное назначение. Мы писали губернатору, он пересылал наше обращение Платоновой Ольге Юрьевне, в департамент госимущества и земельных отношений, в департамент соцзащиты. Все, в принципе, с нами соглашаются. И депутат Госдумы Ольга Пилипенко направляла запросы в адрес Платоновой и руководителя Росимущества о наличии претендентов на это имущество. Претендентов не нашлось. Пока.

Теперь, когда произошли торги, мы приняли решение дать этому огласку.

По нашему мнению, Росимущество, прежде чем выставлять объекты на торги, обязано было решить вопрос с нами. По закону о защите конкуренции. На торги имущество выставляется в том случае, если на него нет претендентов. Плюс они списывают и утилизируют объекты недвижимости: навес над колодцем, колодец, порожки к нему. По факту колодец есть. И это источник питьевого водоснабжения. Закон его защищает. Такие объекты запрещено включать в коммерческий оборот. Это значит, имущество подгоняют под торги? Далее, что происходит: земельный участок — земли особо охраняемых территорий – нельзя включать в оборот. Торги объявлены без земли, но формально её будут использовать. Федеральная антимонопольная служба написала, что, если объект сдают в аренду, земля будет в пользовании арендатора. А это 36 гектаров, которые фактически вводятся в оборот за счет передачи объектов.

Придорожный сервис — это кафе и рестораны, а не православные святыни. Но о них и речи уже в общем-то нет…

«Орловская среда» обращается к прокуратуре Орловской, а также Тульской областей с просьбой провести проверку законности введения в коммерческий оборот имущественного комплекса, в том числе источника питьевой воды и православных объектов, находящихся в районе деревни Кошелево Урицкого района, а также с просьбой защитить законные права некоммерческой организации — Урицкой районной общественной организации инвалидов и ветеранов боевых действий и ОВД.

Наталья Зарубина

P.S. Когда верстался номер, стало известно, что председатель правления Урицкой районной общественной организации инвалидов и ветеранов боевых действий и ОВД Олег Неведров передал видеоролик «Сила в правде» в редакцию общественно-патриотического телеканала «Звезда».

Прямая речь

Олег Неведров:

— Рухнула купель, сгнила беседка, все это мы восстанавливали своими силами за свои средства еще при УМВД. Приехали: «Олег, помогай». С миру по нитке — голому рубаха, скинулись, тысяч десять нашли, взяли ребят, дали нам бревен, досок, берите на святое дело. Дня четыре только эту беседку разбирали. Все это переделывали и перекрывали. Домик охотника — окон нет, все сгнило, какая здесь инвестиционная привлекательность, о чем вы речь ведете? У беседки возле источника уже фундамент вывалился. Не знаю, простоит она этот год или нет. С чего там брать деньги? Ну как вы скроете то, что есть на самом деле? -Нам дорого это всё, и мы готовы и дальше содержать в порядке и источник, и беседки. Травы уже по колено, завтра человек двадцать нас собирается, все будем выкашивать. Если мы сейчас опустим руки — ничего не будет. Один брошенный окурок, и ничего не будет. И передавать будет нечего и некому. Купель новая, три года назад построенная. Числится в реестре как купель. Но не указывается, что это источник Казанской Божией Матери.

Нам «Велор» помог, мы в этом году хотели капитально отремонтировать порожки, но мы не можем проводить никаких работ без разрешения теруправления Росимущества. Вы не представляете, какой был скандал, когда мы делали реконструкцию купели. Нам сказали: «На каком основании вы приближаетесь к этим объектам?» «А вы, в свою очередь, понимаете, что эти объекты в их нынешнем состоянии угрожают жизни и здоровью людей?». Это не волнует никого…