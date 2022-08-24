«Технический каннибализм»

№27 (696) от 24 августа 2022 г.

Именно таким словосочетанием описали сотрудники МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» ситуацию с ремонтом имеющейся на предприятии техники. С троллейбусов и трамваев, которые слишком дорого восстанавливать, снимаются еще рабочие узлы и детали. Затем эти запчасти переставляются на те немногие, что еще остались на ходу. Крылов называл подобное «Тришкин кафтан», но термин «каннибализм» гораздо современнее и лучше подходит для описания решений действующих городских властей. Вопрос о судьбе ТТП вновь обсуждали на заседании профильного комитета горсовета. По традиции руководитель самого ТТП на встречу с депутатами не пришел. Это уже стало настолько подозрительно, что депутаты не верят в случайность происходящего. А на вопросы народных избранников отвечали директор по экономике и советник гендиректора ТТП.

Ситуация не ахти

Руководитель УМИЗ администрации города Орла Сергей Поляков отметил, что численность работающих на предприятии за год сократилась с 651 человека до 579. Как пояснили представители ТТП, тому было несколько причин. Во-первых, это оптимизация штата. При постоянной нехватке сотрудников на важнейших направлениях произошло сокращение кондукторов. Помимо этого, шел заметный отток водителей. И на все это наложилось сокращение водителей трамваев, которым подошло время выходить на пенсию. При этом на 2 января 2022-го в штате было 589 человек. То есть львиная доля сокращений пришлась на 2021 год. В этом году процесс шел уже не так активно – минус 10 сотрудников.

Сергей Поляков отметил, что расчетные счета ТТП по состоянию на конец июня были разблокированы. Вместе с тем размер просроченной кредиторской задолженности перевалил за отметку в 80 миллионов рублей. Основные кредиторы – ФНС и энергетики. Долги по ежемесячным лизинговым платежам перед «БизнесКар Лизинг» – чуть более миллиона рублей за приобретенные 12 автобусов ПАЗ. Общая задолженность по лизинговым платежам – 82,3 миллиона рублей, в том числе перед МЛК – 55,6 млн, а перед упомянутой ранее фирмой – 26,7 миллиона. В первой половине года предприятие уже получило 108,1 миллиона рублей в виде субсидий из областного (100 млн) и городского (8,1 млн) бюджетов. Полученные средства ушли на погашение долгов перед налоговиками и энергетиками.

Что касается финансово-экономической деятельности предприятия, то выручка за 1-е полугодие по сравнению с первой половиной 2021 года заметно упала. Как пояснили представители ТТП, дело в ремонте Красного моста – в январе прошлого года трамваи еще работали по привычным маршрутам, что и отразилось на итоге работы. Плюс обрыв контактной сети, парализовавший движение троллейбусов уже в 2022-м, который не удалось ликвидировать в сжатые сроки, так как запаса необходимых материалов не было, а под заказ пришлось очень долго ждать поставки всего необходимого для устранения обрыва. Кроме того, существенно вырос убыток ТТП, что объяснили колоссальным ростом цен на ГСМ, комплектующие, электроэнергию. Плюс нарушились многие логистические цепочки поставки товаров, что также отразилось на ценах и в конечном счете привело к росту убытков.

Выпуск на линию электротранспорта в 1-м полугодии 2022 года составил 74% от плана, автобусов и того меньше – 68% от плана. При этом в качестве причины была названа техническая неисправность контактной сети, когда движение троллейбусов частично прерывалось на несколько дней. Какие причины помешали выпускать на линию 100% автобусов, увы, не уточнялось.

Орловцев все меньше, машин все больше

Еще один важный момент, на который обратили внимание депутаты, –сокращение числа перевезенных пассажиров. Причем наблюдается это не только применительно к трамваям и троллейбусам, но и к автобусам. В ТТП просили оценивать этот параметр в сравнении с показателями частных перевозчиков. Дескать, граждане все больше пользуются личным, а не общественным транспортом. К тому же число жителей Орловской области год от года становится все меньше. Эти две тенденции, по мнению чиновников и руководства ТТП, и определяют уменьшение числа перевезенных общественным транспортом пассажиров.

Удивительно, но никто из депутатов не задал вопрос: зачем городские власти перекрыли движение троллейбусов по улице Горького вечером 5 августа? Ведь тем самым «отцы города» лишили ТТП очень неплохого заработка!

Между тем упрямые цифры говорят, что если в первом полугодии 2021 года на линию выходило по 14 трамваев и по 25 троллейбусов, то в 2022-м – уже только по 12 и 20. Соответственно, число пассажиров трамваев сократилось на 209 тысяч, а троллейбусов – на 400 тысяч. Но самая большая «просадка», как мы уже отмечали, наблюдается в работе автобусов. Выпуск на линию сократился с 39 единиц до 29, а пассажиров перевезли на 739 тысяч меньше! И это только за полгода! В ТТП пояснили, что такое положение дел в автобусных перевозках связано с сокращением маршрутов и числа единиц техники, так как московские б/у автобусы достаточно изношены, и их приходится периодически ставить на ремонт. Опять же при ответе на этот вопрос в зале замаячил призрак Красного моста. Оказалось, что до закрытия моста автобусы работали на более рентабельных маршрутах. А после перекрытия движения автобусы были переведены на линии-дублеры трамвайных маршрутов, а там практически половина пассажиров – льготники, напомнили представители ТТП. Наконец, на вполне логичный вопрос депутатов: «Если трамваи заменили автобусами, то как получилось, что пассажиропоток упал?» – последовал парадоксальный ответ: «Вы вообще пользуетесь общественным транспортом?» Представители ТТП на пальцах пояснили депутатам, которые давно не стояли по полчаса на остановках и не получали по ребрам локтем в давке маршрутки, что, если раньше люди могли подождать маршрутку, чтобы переехать через тот же Красный мост, сейчас многие не тратят время на ожидание и на длительную поездку по окраинам нашего городка в объезд, а предпочитают совершить пеший променад через Оку по временной переправе. Но депутаты не согласились с тем, что названные причины как-то объясняют падение пассажиропотока сразу на 739 тысяч человек за полгода.

Цифровые технологии – всё?

Также на заседании комитета депутаты удивились, что так мало единиц транспорта отражается в специальном приложении и на широко распиаренных цифровых табло на «умных» остановках. Ведь задумка была хорошая: чтобы люди могли выбрать – подождать им лишние пару минут и ехать в свободном салоне троллейбуса или все же лезть в очередную душегубку-маршрутку с крошечными окошечками и с таким проходом между рядами, в котором даже стройные школьники умудряются не разойтись. Оказалось, виноваты долги перед фирмой, оказывающей услуги спутниковой навигации. Из-за долгов транспондеры ТТП отключены, и пассажирам на остановке остается лишь гадать, придет ли их троллейбус, или у него опять что-то отвалилось, и можно не ждать впустую. Добавляет путаницы и перестановка машин с маршрута на маршрут. Чтобы прописать, кто и куда едет, нужно заранее передать данные в диспетчерский центр, а зачастую в ТТП понятия не имеют, кто по какому маршруту поедет следующим утром.

Не менее интересная ситуация складывается на предприятии и с бухучетом. Депутаты напомнили, что выделяли автоколонну в отдельное подразделение ТТП, чтобы видеть состояние муниципального автотранспорта отдельно от трамваев и троллейбусов. Однако на комитете выяснилось, что разделение произошло только организационно. А бухучет ведется по-прежнему – в едином режиме. Проблема в том, что, чтобы вести раздельный бухучет, нужно менять учетную политику, – рассказали представители ТТП. Что мешает это сделать и планируется ли перейти на раздельный учет по подразделениям, увы, пояснений не последовало.

Еще раз речь про цифровые технологии зашла, когда депутаты спросили о том, как можно сэкономить средства. В первую очередь в ТТП готовы экономить на кондукторах – для этого в машинах будут устанавливать валидаторы. Чтобы пассажиры при входе могли сами приложить карту и оплатить проезд. Правда, денег на это новшество в ТТП пока нет. Вторым направлением экономии могут стать датчики для контроля расхода топлива. Но опять же, где взять средства на оснащение этими системами контроля?

Каннибализм поневоле

Когда речь зашла о катастрофической нехватке троллейбусов (напомним, власти ранее отменили маршрутку №17 и пообещали частично компенсировать это увеличением числа троллейбусов на маршруте №2), впервые в стенах горсовета и прозвучал этот интересный термин – «технический каннибализм». Представители ТТП пояснили, что увеличить число машин на линии можно за счет ремонта подвижного состава. Вот только ремонтировать приходится за счет того, что еще пригодные узлы и агрегаты будут сниматься с одних машин и ставиться на другие.

Кстати, депутат Александр Шербин отметил, что после «технического каннибализма», когда с трамваев и троллейбусов снять уже нечего, нужно навести порядок в вопросах списания и утилизации негодной к работе техники. Также МУПу активнее нужно использовать дополнительные возможности заработка. «Есть все возможности для мойки, например, грузовиков, токарный цех, пилорама, покрасочный цех. Рекламу такой работы вы можете размещать в своих же трамваях», – отметил Александр Щербин.

Будущее за автобусами?

Что касается пополнения парка, то тут небольшая путаница возникла из-за совпадения двух цифр. Во-первых, власти рассчитывают на поставку 50 автобусов б/у из Москвы. Это 8-9-летние ЛИАЗы. Сейчас городские чиновники готовят необходимые документы для принятия в собственность города полусотни автобусов. Специалисты выезжали в столицу и оценивали состояние передаваемой техники. Во-вторых, город планирует закупить еще 50 новых машин. По словам заместителя мэра Вадима Ничипорова, деньги на эти цели будут получены в виде инфраструктурного бюджетного кредита. В этом году планируется закупить 30 штук и в следующем – еще 20 машин. При этом цифры не окончательные. Все будет зависеть от цены на автобусы. Принципиальное решение принято, идет подписание соглашения между правительством и Минстроем. Есть надежда, что до конца августа лимиты на покупку будут доведены до Орла. В этом году – 480 миллионов и еще 320 миллионов – в следующем.

Чтобы счета предприятия опять не оказались заблокированными, сейчас с облправительством прорабатывается вопрос о выделении субсидии по аналогии с той, что была получена в марте. Окончательное решение по этому вопросу ожидается в конце 3-го квартала. Но итоговая сумма пока не оговаривалась. При этом речь однозначно будет не о погашении всех долгов, а только о том, чтобы сохранить предприятие «на плаву».

Сергей Миляхин

Тем временем:

Троллейбусы все-таки приговорили?

Водители МУП ТТП опасаются, что в скором времени троллейбусное движение в Орле будет остановлено. И надо сказать, что для таких опасений есть все основания.

Поводом для беспокойства водителей стало письмо заместителя мэра города Орла – начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Орла Вадима Ничипорова в адрес гендиректора ТТП Юрия Чемерова. В нем Ничипоров сообщает Чемерову о том, что в августе-сентябре и в декабре-январе для муниципального предприятия будут приобретены 48 автобусов большой вместимости. «Данные автобусы будут осуществлять перевозку пассажиров по маршрутам города Орла», — пишет Ничипоров и предлагает Чемерову организовать переобучение водителей троллейбусов или других сотрудников предприятия «на водительскую категорию D для возможности работы на автобусах». Отсюда водители делают логичный вывод, что с троллейбусов их пересадят на автобусы, а сами троллейбусы с городских улиц попросту исчезнут. Примечательно, что переобучение предлагается организовать за счет ТТП, которое, как известно, и без того в долгах как в шелках. Впрочем, эта неприятность господина Ничипорова, похоже не беспокоит: в конце письма он заявляет, что директор Чемеров должен отчитаться о проделанной работе в срок до 15 сентября.

Вообще за то время, в течение которого гражданин Ничипоров исполняет руководит транспортным цехом орловской мэрии (а это уже его второе пришествие в администрацию), он сделал немало, чтобы похоронить орловский троллейбус. Достаточно вспомнить о замене востребованного первого маршрута невостребованным вторым, о странных поломках контактной сети, которые не устранялись в течение длительного времени, из-за чего маршруты троллейбусного движения были значительно сокращены и о не менее странном решении отменить движение троллейбусов по улице Горького вечером 5 августа… А учитывая, что часть троллейбусного парка при господине Ничипорове порезана на металлолом, водителям стали задерживать зарплату, а предприятие не может найти смешную сумму на закупку запчастей, и господин Ничипоров при этом никак не воздействует на руководство, то у новоиспеченного вице-мэра есть все шансы получить звание могильщика орловского троллейбуса.