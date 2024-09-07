Telegram меняет правила: теперь пользователи могут сообщать о «незаконном контенте»

Популярный мессенджер Telegram обновил свою политику модерации после того, как его основатель Павел Дуров был задержан во Франции 24 августа 2024 года. Теперь пользователи смогут сообщать модераторам о подозрительном или незаконном контенте в частных группах, сообщили в «вфокусе».

Об этом свидетельствует раздел часто задаваемых вопросов (FAQ) на сайте мессенджера. Ранее там было указано, что администрация Telegram не обрабатывает запросы, связанные с приватными чатами. Однако теперь в FAQ появилась информация о том, что во всех приложениях Telegram есть кнопки «пожаловаться», которые позволят пользователям быстро и легко сообщить модераторам о незаконном контенте.

Обновления в политике были внесены менее чем сутки назад. Это означает, что Telegram реагирует на критику и стремится улучшить свою работу.

Претензии французских властей к Павлу Дурову связаны именно с политикой модерации внутри мессенджера. Дурова задержали в Париже 24 августа, а спустя четыре дня отпустили под залог. Французские власти заявили, что мессенджер недостаточно модерировал контент и взаимодействовал с властями по вопросам борьбы с наркоторговлей, детской порнографией и другими преступлениями.

Ситуацией с безопасностью в мессенджере также оказались недовольны власти Южной Кореи. Они расследуют распространение порнодипфейков в частных группах. Южнокорейская полиция начала досудебное расследование, поскольку, по её утверждению, Telegram не раскрыл информацию об аккаунтах в группах, где распространяется такой контент.

Ранее мы писали, что Павел Дуров сделал первое заявление после своего задержания во Франции.