Тело российской туристки найдено в горячем источнике в горах Индии

t.me/shot_go

Тело российской туристки было обнаружено в горячем источнике среди живописных гор Индии. Предварительные данные указывают на то, что женщина слишком долго находилась в воде и стала жертвой отравления природными газами, сообщает t.me/shot_go.

23 ноября 2024 года, в вечернее время, Татьяна Лубиан решила в одиночку отправиться к горячим источникам в деревне Ганганани. Увы, в гостиницу она так и не вернулась. На следующее утро местные жители наткнулись на бездыханное тело 45-летней туристки, покоящейся в водах источника.

Татьяна приехала в Индию с друзьями из Литвы и России. В течение месяца они погружались в духовные практики, исследуя святые места и вместе медитируя. Татьяна посещала этот источник трижды в день для проведения ритуалов. Друзья женщины сообщили, что последствии Лубиан будет кремирована согласно местным традициям в Ганганани.

Полиция и парамедики рассматривают две версии трагедии: отравление токсичными газами и сердечный приступ. Власти неоднократно предупреждали туристов о возможных выбросах и указывали на опасность длительного пребывания в источниках, не превышающего 15-20 минут.