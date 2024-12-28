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Тем, кто не успел вовремя оплатить за ЖКХ, нужно вносить плату непривычным способом

Евгения Гулевская
28 декабря 2024

Юрист Ирина Сивакова поделилась важной информацией для россиян, касающейся оплаты за услуги ЖКХ в случае просрочки платежей.

Она отметила, что должникам необходимо следить за тем, как они вносят платежи, чтобы избежать проблем с учетом старых долгов.

Ключевые моменты:

  1. Указание периода платежа: При оплате квитанций важно указывать конкретный период, за который производится платеж. Это поможет избежать ситуации, когда новые платежи будут учтены в счет старых долгов. Например, при оплате в ноябре 2024 года следует указать именно этот месяц.
  2. Срок исковой давности: Долг по коммунальным услугам нельзя взыскать, если с момента его образования прошло три года. Этот срок отсчитывается от даты, когда должен был быть внесен каждый отдельный платеж.
  3. Проблемы с назначением платежа: При оплате через QR-код или по реквизитам может отсутствовать поле для указания назначения платежа. В таком случае рекомендуется сразу после оплаты отправить коммунальщикам уведомление о том, что платеж совершен за конкретный период. Это можно сделать по электронной почте, через личный кабинет на ГИС ЖКХ или другим способом. Не забудьте приложить копию оплаченной квитанции.
  4. Правила учета платежей: Согласно ст. 319.1 Гражданского кодекса РФ, если сумма платежа недостаточна для полного погашения долга, она идет в счет того обязательства, который указал должник. Это значит, что если не указать период, коммунальщики могут направить свежие поступления на погашение старых долгов.
  5. Рекомендации при проблемах с долгами: Если вы заметили, что коммунальные службы неправильно учитывают ваши платежи, немедленно подавайте заявление с требованием произвести перерасчет задолженности.

Следуя этим рекомендациям, можно избежать неприятностей и защитить свои права как потребителя коммунальных услуг.

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