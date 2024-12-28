Тем, кто не успел вовремя оплатить за ЖКХ, нужно вносить плату непривычным способом

Юрист Ирина Сивакова поделилась важной информацией для россиян, касающейся оплаты за услуги ЖКХ в случае просрочки платежей.

Она отметила, что должникам необходимо следить за тем, как они вносят платежи, чтобы избежать проблем с учетом старых долгов.

Ключевые моменты:

Указание периода платежа: При оплате квитанций важно указывать конкретный период, за который производится платеж. Это поможет избежать ситуации, когда новые платежи будут учтены в счет старых долгов. Например, при оплате в ноябре 2024 года следует указать именно этот месяц. Срок исковой давности: Долг по коммунальным услугам нельзя взыскать, если с момента его образования прошло три года. Этот срок отсчитывается от даты, когда должен был быть внесен каждый отдельный платеж. Проблемы с назначением платежа: При оплате через QR-код или по реквизитам может отсутствовать поле для указания назначения платежа. В таком случае рекомендуется сразу после оплаты отправить коммунальщикам уведомление о том, что платеж совершен за конкретный период. Это можно сделать по электронной почте, через личный кабинет на ГИС ЖКХ или другим способом. Не забудьте приложить копию оплаченной квитанции. Правила учета платежей: Согласно ст. 319.1 Гражданского кодекса РФ, если сумма платежа недостаточна для полного погашения долга, она идет в счет того обязательства, который указал должник. Это значит, что если не указать период, коммунальщики могут направить свежие поступления на погашение старых долгов. Рекомендации при проблемах с долгами: Если вы заметили, что коммунальные службы неправильно учитывают ваши платежи, немедленно подавайте заявление с требованием произвести перерасчет задолженности.

Следуя этим рекомендациям, можно избежать неприятностей и защитить свои права как потребителя коммунальных услуг.