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«Тещин язык» из кабачков: готовим вкусное блюдо с низкой калорийностью

Светлана Соколова
10 августа 2024
Фото: mkpdesert.ru

Если вы ищете быструю и вкусную закуску, то «Тещин язык» из кабачков — это отличный выбор. Это блюдо можно приготовить не только на зиму из баклажанов, но и на каждый день из молодых кабачков.

Ингредиенты: 

  • кабачки молочные — 3 шт.;
  • средние томаты — 2 шт.;
  • куриное яйцо — 1 шт.;
  • чеснок — 2 дольки;
  • соль, майонез — по вкусу;
  • мука для панировки;
  • оливковое масло — 1–2 ст. л.;
  • твердый сыр — 60 г.

Приготовление:

  • Нарежьте кабачки вдоль тонкими пластинками. Взбейте яйцо с солью и обмакните каждый кусочек кабачка в яичную смесь. Затем обваляйте кабачок в муке и обжарьте с обеих сторон до румяной корочки на оливковом масле.
  • Пропустите чеснок через пресс, а сыр натрите на терке. Смешайте чеснок, сыр и майонез. Нанесите эту заправку тонким слоем на обжаренные язычки кабачков, добавьте тонкий слайс помидора и заверните в рулет.
  • Готовые рулеты закрепите шпажками для канапе и оставьте охлаждаться на пару часов.

Это простое и вкусное блюдо идеально подойдет для любого случая. Оно быстро готовится и имеет низкую калорийность. Приятного аппетита!

Калорийность на 100 г: 101,63.
БЖУ: 2,61/7,34/6,12.
Время приготовления: 30 минут.

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