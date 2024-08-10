«Тещин язык» из кабачков: готовим вкусное блюдо с низкой калорийностью

Если вы ищете быструю и вкусную закуску, то «Тещин язык» из кабачков — это отличный выбор. Это блюдо можно приготовить не только на зиму из баклажанов, но и на каждый день из молодых кабачков.
Ингредиенты:
- кабачки молочные — 3 шт.;
- средние томаты — 2 шт.;
- куриное яйцо — 1 шт.;
- чеснок — 2 дольки;
- соль, майонез — по вкусу;
- мука для панировки;
- оливковое масло — 1–2 ст. л.;
- твердый сыр — 60 г.
Приготовление:
- Нарежьте кабачки вдоль тонкими пластинками. Взбейте яйцо с солью и обмакните каждый кусочек кабачка в яичную смесь. Затем обваляйте кабачок в муке и обжарьте с обеих сторон до румяной корочки на оливковом масле.
- Пропустите чеснок через пресс, а сыр натрите на терке. Смешайте чеснок, сыр и майонез. Нанесите эту заправку тонким слоем на обжаренные язычки кабачков, добавьте тонкий слайс помидора и заверните в рулет.
- Готовые рулеты закрепите шпажками для канапе и оставьте охлаждаться на пару часов.
Это простое и вкусное блюдо идеально подойдет для любого случая. Оно быстро готовится и имеет низкую калорийность. Приятного аппетита!
Калорийность на 100 г: 101,63.
БЖУ: 2,61/7,34/6,12.
Время приготовления: 30 минут.