«То мужество, с которым человек угасал, для меня является примером личного мужества»: Дмитрий Нагиев прокомментировал уход из жизни Александра Маслякова

В воскресенье, 8 сентября 2024 года, скончался Александр Васильевич Масляков. Популярный российский актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев поделился своими мыслями о кончине основателя КВН Александра Маслякова, сообщил SHOT.

-То мужество, с которым человек угасал, для меня является примером личного мужества. Я не знаю, был бы я способен так достойно и красиво уходить, — сказал Нагиев.

Также Дмитрий поделился, что последний раз видел Маслякова около года назад, но они регулярно общались и созванивались. Во время последнего личного разговора два месяца назад Александр Васильевич показался Нагиеву «грустным и трогательным». Месяц назад, когда Дмитрий позвонил Маслякову, трубку взяла его жена и сообщила, что Александр Васильевич плохо себя чувствует.

Нагиев отметил, что их общение всегда было доверительным и тёплым, между ними никогда не возникало недопониманий. Александр Васильевич был замечательным организатором и пару лет назад даже предлагал Нагиеву стать ведущим КВН в будущем. Тогда Дмитрий пообещал вернуться к этому вопросу позже, но, к сожалению, сегодня основатель КВН ушёл из жизни.

Ранее мы сообщали, что 8 сентября ушёл из жизни Александр Масляков. Причиной смерти Александра Маслякова стал рак лёгких. В последние месяцы жизни он боролся с неоперабельной опухолью.