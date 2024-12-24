Только 50 онкобольных пациентов примут участие в испытаниях новой вакцины от рака

Фото: msk.kprf.ru

Сегодня, 24 декабря 2024 года, стало известно, что в России стартовала первая фаза клинических испытаний новой вакцины от онкологических заболеваний. В эксперименте примут участие 50 пациентов с подтверждённым диагнозом.

Приём заявок на участие в испытаниях был закрыт после того, как количество желающих превысило 6 тысяч. Теперь комиссия Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена приступила к отбору участников. Предпочтение отдадут пациентам, которые уже прошли через различные виды терапии, включая химиолучевую и хирургическое вмешательство. Это позволит оценить эффективность препарата на фоне достаточного для эксперимента иммунитета.

Первая стадия программы продлится до конца 2025 года. Всё это время участники будут находиться под постоянным наблюдением врачей. Специалисты смогут проверить безопасность препарата и подобрать оптимальную дозировку, пишет Mash.

На второй стадии исследований планируется привлечь больше людей, чтобы изучить действие онковакцины на разные виды рака. На заключительном этапе тестов препарат будут комбинировать с другими методами лечения. Однако учёные предупреждают, что быстрого решения проблемы рака не существует. Для разработки эффективного препарата потребуется не менее 9 лет исследований.

Ранее мы писали, что стало известно, когда начнут применять российскую персонализированную вакцину от рака.