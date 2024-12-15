Топ-5 простых и сытных закусок для новогоднего застолья, которые сметут со стола за считанные минуты

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Новый год — время, когда каждый дом наполняется атмосферой волшебства и ожиданием чуда. И, конечно же, какой праздник без вкусной еды! Но не стоит думать, что для того, чтобы порадовать себя и близких, нужно потратить целое состояние на праздничный стол. Мы предлагаем вам 5 простых и бюджетных закусок, которые станут настоящим украшением вашего новогоднего ужина и порадуют ваших гостей.

1. Сырные кубики с зеленью

Для приготовления этой простой, но очень вкусной закуски вам понадобится всего лишь батон белого хлеба, твёрдый сыр и немного зелени. Нарежьте хлеб кубиками, а сыр натрите на тёрке. Смешайте сыр с измельчённым чесноком и зеленью. Выложите сырную начинку на каждый кубик хлеба и украсьте веточкой укропа или петрушки.

2. Оливье в тарталетках

За основу возьмите любимый рецепт салата «Оливье». Купите тарталетки и наполните их салатом. Украсьте каждую тарталетку зеленью — и вуаля, изысканная закуска готова!

3. Мини-пиццы» с копчёной колбасой

Купите готовое тесто для пиццы и нарежьте его на кружочки. Смажьте каждый кружок томатной пастой, выложите порезанную копчёную колбасу и тёртый сыр. Поставьте в духовку и выпекайте до готовности. Эти мини-пиццы станут настоящей находкой для любителей итальянской кухни.

4. Снежные канапе

Вам понадобятся 200 г плавленого сыра, 100 г копчёной колбасы и пучок зелени. Раскатайте сыр, смажьте его пастой из измельчённой колбасы и зелени. Сверните рулетом, заверните в плёнку и поставьте в холодильник на час. Перед подачей нарежьте рулет на кусочки. Эти канапе станут настоящим хитом вашего праздничного стола.

5. Шарики» из крабовых палочек

Ещё одна простая и вкусная закуска — «шарики» из крабовых палочек. Для их приготовления вам понадобятся 200 г крабовых палочек, 2 яйца, 1–2 зубчика чеснока и майонез. Измельчите палочки и яйца, смешайте с чесноком и майонезом. Сформируйте из смеси шарики и украсьте зеленью.

Эти простые и доступные закуски станут настоящим украшением вашего новогоднего стола и не ударят по вашему бюджету. Приятного аппетита!

Ранее мы писали про оливье с креветками и авокадо: лёгкий и вкусный рецепт для праздничного стола.