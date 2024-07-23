Топ 5 рецептов из арбуза которые можно легко приготовить дома

Сезон арбузов начался. Хотите удивить своих близких необычными и вкусными блюдами из этой ягоды? Тогда ловите 5 классических и оригинальных рецепта, которые можно легко приготовить дома.

Сок из арбуза

Для приготовления сока вам потребуется:

арбуз — 1,5 кг;

сахар — 70 г;

сок лимона — 1 ч. л.

Подготовьте ингредиенты. Вымойте арбуз, отрежьте необходимую часть, удалите косточки и корочки. Поместите мякоть в чашу блендера на пару минут. Перелейте готовую смесь в подходящую ёмкость, добавьте сахар и лимонный сок. Поставьте на плиту, доведите до кипения и варите ещё 5–7 минут. Затем перелейте сок в стерилизованную ёмкость и закройте крышкой. Дайте остыть и поместите в прохладное место.

Арбузный мармелад

Вам понадобится:

арбуз — 900 г;

сахарный песок — 4 ст. л.;

желатин — 30 г;

лимонная кислота — пара щепоток.

Очистите арбуз от корок и косточек. Измельчите мякоть погружным блендером до однородной массы. Процедите готовую смесь через сито, чтобы отделить сок от мякоти. Смешайте получившийся сок с желатином и оставьте на 20 минут.

Тем временем отправьте пюре на плиту. В ту же кастрюлю добавьте сахар, лимонную кислоту. Дождитесь первых пузырьков и добавьте разбухший желатин с соком. Доведите смесь до кипения, постоянно помешивая.

Снимите смесь с плиты, разлейте по формочкам. Остудите мармелад в течение пары часов, затем отправьте формы в холодильник ещё на 2–3 часа. После этого арбузный мармелад можно извлекать из формочек, но он будет довольно неустойчивым. Оставьте его ещё на пару часов, чтобы блюдо укрепилось.

Маринованные арбузы

Что нужно для этого необычного рецепта:

арбуз — 900 г.;

соль — 100 г;

сельдерей — 4 стебля;

чеснок — 5–6 зубчиков;

травы — по вкусу (например, пучок укропа);

уксус — 50 мл;

сахарный песок — 5

перец горошком — 1 ч. л.;

приправы — по вкусу.

Возьмите большую емкость и отправьте туда ингредиенты для маринада: нарезанные на небольшие кусочки стебли сельдерея, соль и сахар, стебли трав, пропущенные через чеснокодавилку зубчики чеснока, уксус, любимые приправы, горошины перца. Залейте в ту же емкость 8 стаканов воды. Оставьте на пару минут.

Займемся арбузом: нарежьте его на аккуратные треугольники. Оставьте корку! Погрузите кусочки в маринад. Накройте пленкой, отправьте в холодильник и оставьте недели на две.

Сорбет из арбуза

Возьмите для этого рецепта:

арбуз без косточек и корок, нарезанный на кусочки;

сахарный песок;

лимон — для сока;

немного мяты для украшения (по желанию).

Количество ингредиентов регулируйте по своему вкусу.

Поместите нарезанный арбуз в миску для блендера или комбайн. Отправьте туда же сахар и сок лимона. Взбивайте смесь, пока масса не станет однородной. Если хотите, процедите получившуюся смесь через мелкое сито, чтобы убрать комочки и получить более ровную текстуру.

Залейте будущий сорбет в форму и отправьте в морозильник. Рекомендуем доставать заготовку каждый час. Перемешивайте будущий сорбет, мните его вилкой. Так в блюде не будут появляться крупные кристаллы льда. Повторить такую процедуру придется раза 3–4. Через примерно 5 часов сорбет будет готов. Украсьте его листьями мяты и подавайте.

Фруктовый лед из арбуза и киви

Возьмите для мороженого:

мякоть арбуза — 4 стакана;

минеральная вода с газом — 115 мл;

лайм — половина; мед — 3 ст. л.;

черника — горсть;

киви — 1–2 шт.;

сахар — по вкусу.

Нарежьте арбуз. Уберите корочки и косточки. Получившуюся мякоть отправьте в подходящую емкость, добавьте туда же сок лайма, мед и минералку. Смешайте до однородного пюре с помощью блендера.

При желании добавьте сахар. Разлейте массу по формам для мороженого, добавьте немного ягод, вставьте палочки и отправьте в морозилку на несколько часов. Важно: нужно, чтобы в форме еще оставалось место для других слоев. Поэтому заполняйте формы где-то на ¾ объема.

Пришло время киви. Очистите его от кожуры, разомните в пюре и смешайте с 15 миллилитрами воды. Вытащите арбузное мороженое из морозилки, залейте в форму пюре из киви. Держите мороженое в морозилке часов 5. Лучше оставить заготовку на ночь.

Совет: чтобы легко достать фруктовый лед из форм, опустите их на несколько секунд в теплую воду.