Топ 5 способов выспаться в летнюю жару

В жаркую погоду бывает сложно заснуть и хорошо выспаться. Высокая температура нарушает естественную терморегуляцию организма, что затрудняет полноценный отдых. Вот несколько простых советов, которые помогут справиться с жарой и улучшить качество сна.

Используйте блэкаут-шторы

Они помогут сохранить прохладу в спальне, не пропуская свет и не давая помещению нагреваться. В особенно жаркие дни держите шторы задернутыми круглосуточно, чтобы предотвратить проникновение дневного и утреннего солнца.

Храните одеяло и подушки в шкафу

Так они не будут нагреваться вместе с кроватью, и вы сможете спать на более прохладной постели.

Не занимайтесь спортом перед сном

Летом физические упражнения перед сном могут вызвать дискомфорт и мешать сну, поскольку повышают температуру тела.

Минимизируйте контакты с партнёром или питомцем во время сна

Объятия затрудняют охлаждение тела, а в жару это может стать проблемой.

Выбирайте правильную позу

Не спите, свернувшись калачиком, если на улице жарко. Ложитесь на спину и раскиньте руки и ноги, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и уменьшить потоотделение.