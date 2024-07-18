Топ 5 способов выспаться в летнюю жару

В жаркую погоду бывает сложно заснуть и хорошо выспаться. Высокая температура нарушает естественную терморегуляцию организма, что затрудняет полноценный отдых. Вот несколько простых советов, которые помогут справиться с жарой и улучшить качество сна.
Используйте блэкаут-шторы
Они помогут сохранить прохладу в спальне, не пропуская свет и не давая помещению нагреваться. В особенно жаркие дни держите шторы задернутыми круглосуточно, чтобы предотвратить проникновение дневного и утреннего солнца.
Храните одеяло и подушки в шкафу
Так они не будут нагреваться вместе с кроватью, и вы сможете спать на более прохладной постели.
Не занимайтесь спортом перед сном
Летом физические упражнения перед сном могут вызвать дискомфорт и мешать сну, поскольку повышают температуру тела.
Минимизируйте контакты с партнёром или питомцем во время сна
Объятия затрудняют охлаждение тела, а в жару это может стать проблемой.
Выбирайте правильную позу
Не спите, свернувшись калачиком, если на улице жарко. Ложитесь на спину и раскиньте руки и ноги, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и уменьшить потоотделение.