Топиарную фигуру орла восстановят после урагана в областной столице лишь к 2025 году: причины

Фото: «Вести. Орел»

Фигуру орла в стиле топиария, которая ранее украшала въезд в 909 квартал в Орле, планируют восстановить только к 2025 году. Оказалось, что процесс восстановления требует тщательной работы и займет немало времени.



-«Для восстановления фигуры необходимо внести изменения в решетку, заново обтянуть каркас ивовыми ветками, которых потребуется 1600 штук. Лозу нужно будет высушить, связать и обработать специальными огнезащитными материалами», — поделилась информацией начальник участка по зеленым насаждениям компании «Спецавтобаза» Татьяна Можина в интервью для телеканала «Вести-Орёл».

Напомним, что топиарный орел пострадал от последствий урагана, который обрушился на Орловскую область ночью с 14 на 15 июля 2024 года. Вскоре стало известно, что фигуру забрали на реконструкцию сотрудники компании «Спецавтобаза».

Добавим, что изначально орел был установлен на Привокзальной площади. Однако после того, как на этом месте появилась бронзовая фигура, топиарный орел был перенесен в 909 квартал, где простоял до 15 июня. Теперь символ города снова поднимет свои крылья не раньше чем в 2025 году.