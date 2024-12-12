Торчащий из воды сапог помог спасателям найти тело утопленника

В Урицком районе обнаружили тело 56-летнего мужчины, унесённого в бездну водной стихии. Тело удалось идентифицировать благодаря сапогу, который, как печальный маяк, выступал из водной глади и был заметен с берега.

По сообщению МЧС, эта трагедия разразилась в тихой деревне Малое Сотниково. Информация о подозрительном сапоге поступила к спасателям 10 декабря в 15:20. Как выяснилось позже, на расстоянии 35 метров от берега покоился надувная лодка, а неподалёку располагалась полынья – коварное место, замаскированное под спокойную воду.

Погибший оказался местным жителем, чья утрата оставила след в сердцах родных и знакомых. В настоящий момент проводится расследование, чтобы установить все обстоятельства этой трагической истории, сообщают «Орловские новости».