Торт «Крепвиль»: идеальный выбор для любого торжества

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Слоёный торт «Крепвиль» — это настоящее наслаждение для гурманов. Его нежный вкус заставит забыть о других десертах, в том числе и о «Наполеоне».

Ингредиенты:

Для коржей (диаметр — 22 см):

80 г сливочного масла комнатной температуры;

100 г сахара;

2 яйца;

300 мл молока;

½ ч. л. разрыхлителя;

800–900 г муки.

Для крема:

750 мл сливок жирностью 33–35%;

сахарная пудра — по вкусу.

Приготовление коржей

1. Взбейте сливочное масло с сахаром, добавьте яйца и ещё раз взбейте миксером. Затем влейте молоко и перемешайте.

2. Просейте часть муки с разрыхлителем и добавьте к масляно-молочной смеси. Постепенно подсыпайте муку, пока тесто не станет мягким и перестанет липнуть к рукам. Накройте миску с тестом и дайте ему постоять в тёплом месте на полчаса.

3. Разогрейте духовку до 170 °С. Скатайте тесто в «колбаску» и разделите на 20 равных частей. Каждую часть раскатайте очень тонко на силиконовом коврике до нужного размера. Вырежьте форму кольцом для тортов. Обрезки пригодятся для обсыпки торта. У вас должно получиться 20 коржей.

4. Выпекайте коржи примерно 4–5 минут до слегка золотистого цвета. Пока коржи тёплые, приготовьте крем, чтобы сразу смазать их. Так они не подсохнут и не выгнутся, а торт получится ровным и аккуратным.

Приготовление крема

Охлаждённые сливки взбейте с сахарной пудрой и ванильным экстрактом на максимальной скорости миксера до плотной пышной массы.

Соберите торт, смазывая каждый корж взбитыми сливками. Верх также смажьте кремом и посыпьте какао. Поставьте торт в холодильник на 2–3 часа. Наслаждайтесь невероятно нежным вкусом!

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