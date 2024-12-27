Торт «Крепвиль»: идеальный выбор для любого торжества

Слоёный торт «Крепвиль» — это настоящее наслаждение для гурманов. Его нежный вкус заставит забыть о других десертах, в том числе и о «Наполеоне».
Ингредиенты:
Для коржей (диаметр — 22 см):
- 80 г сливочного масла комнатной температуры;
- 100 г сахара;
- 2 яйца;
- 300 мл молока;
- ½ ч. л. разрыхлителя;
- 800–900 г муки.
Для крема:
- 750 мл сливок жирностью 33–35%;
- сахарная пудра — по вкусу.
Приготовление коржей
1. Взбейте сливочное масло с сахаром, добавьте яйца и ещё раз взбейте миксером. Затем влейте молоко и перемешайте.
2. Просейте часть муки с разрыхлителем и добавьте к масляно-молочной смеси. Постепенно подсыпайте муку, пока тесто не станет мягким и перестанет липнуть к рукам. Накройте миску с тестом и дайте ему постоять в тёплом месте на полчаса.
3. Разогрейте духовку до 170 °С. Скатайте тесто в «колбаску» и разделите на 20 равных частей. Каждую часть раскатайте очень тонко на силиконовом коврике до нужного размера. Вырежьте форму кольцом для тортов. Обрезки пригодятся для обсыпки торта. У вас должно получиться 20 коржей.
4. Выпекайте коржи примерно 4–5 минут до слегка золотистого цвета. Пока коржи тёплые, приготовьте крем, чтобы сразу смазать их. Так они не подсохнут и не выгнутся, а торт получится ровным и аккуратным.
Приготовление крема
Охлаждённые сливки взбейте с сахарной пудрой и ванильным экстрактом на максимальной скорости миксера до плотной пышной массы.
Соберите торт, смазывая каждый корж взбитыми сливками. Верх также смажьте кремом и посыпьте какао. Поставьте торт в холодильник на 2–3 часа. Наслаждайтесь невероятно нежным вкусом!
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