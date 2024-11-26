Трагедия на карьере: вынесен приговор 70-летнему руководителю местного комбината за смерть рабочего

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В понедельник, 25 ноября 2024 года, стало известно, в Залегощенском районе Орловской области завершился судебный процесс над руководителем местного комбината по добыче и первичной обработке известняка. Мужчину признали виновным в нарушении требований промышленной безопасности, которое привело к гибели рабочего.

Речь идёт о машинисте экскаватора, который погиб из-за обрушения горной породы в июле этого года.

-Осуждённый нарушил установленные требования промышленной безопасности, в отсутствие необходимых документов на производство работ допустил к работе в карьере машиниста экскаватора, не обученного приёмам и методам проведения горных работ и не проинструктированного по технике безопасности, – заявили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и лишил его права занимать руководящие должности на опасных производственных объектах также на два года, пишет орелtimes.

По информации от источников, приговор оказался сравнительно мягким из-за преклонного возраста подсудимого — ему 70 лет.

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