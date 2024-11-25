Трагедия в Рязанской академии ФСИН: курсантка свела счёты с жизнью, обвинив своего преподавателя в своей смерти

t.me/ostorozhno_novosti

Курсантка рязанской академии ФСИН покончила с собой. В своей смерти она обвинила преподавателей, сообщает t.me/ostorozhno_novosti.

Тело 20-летней Арины К. нашли в ее квартире 17 ноября, сообщает «Рязань-инфо». Девушка училась на экономическом факультете в академии ФСИН, она приехала учиться из Свердловской области. Перед суицидом Арина записала голосовое сообщение, в котором обвинила в своей смерти педагогический состав вуза, сообщил YA62 источник. В голосовом она рассказала, что ее постоянно ставили в наряд и не пустили на похороны матери.

Когда Арина пропала и не пришла на построение, к ней послали сержантский состав. По данным журналистов, после смерти Арину задним числом отчислили якобы по собственному желанию. Академия ФСИН и Следственный комитет области отказадись комментировать ситуацию.