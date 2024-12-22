Трамп надеется на встречу с Путиным для разрешения конфликта в Украине

Избранный президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорую встречу с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения ситуации на Украине. Это заявление он сделал 22 декабря 2024 года на конференции Turning Point USA, проходившей в Аризоне.
-Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец этому <конфликту>, — сказал Трамп. Мероприятие транслирует американский телеканал The Sun на YouTube.— сказал Трамп.
Кроме того, Трамп добавил, что, если бы он занимал пост нынешнего президента США Джо Байдена, то постарался бы предотвратить возникновение конфликта в Украине.
Ранее мы писали, что Дональд Трамп провозгласил свою победу на выборах президента США.