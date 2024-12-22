Трамп надеется на встречу с Путиным для разрешения конфликта в Украине

Фото: history.com

Избранный президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорую встречу с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения ситуации на Украине. Это заявление он сделал 22 декабря 2024 года на конференции Turning Point USA, проходившей в Аризоне.

-Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец этому <конфликту>, — сказал Трамп. Мероприятие транслирует американский телеканал The Sun на YouTube. — сказал Трамп.

Кроме того, Трамп добавил, что, если бы он занимал пост нынешнего президента США Джо Байдена, то постарался бы предотвратить возникновение конфликта в Украине.

Ранее мы писали, что Дональд Трамп провозгласил свою победу на выборах президента США.