Требуется корм, овес и сено: Орловская область приняла у себя курских лошадей из приграничных районов

Орловская область приняла у себя лошадей из приграничных районов Курской области, разместив их на базе конно-спортивной школы в деревне Ледно Урицкого района. В настоящее время на территории Орловщины находятся 12 жеребцов и кобыл из Курска. Об этом сообщил Орелtimes 29 августа 2024 года.

– Курские спортсмены Рыльского и Суджанского района приезжали к нам на соревнования. И так получилось, что выехать они успели, а возвращаться им уже было некуда, – рассказал сергей попов, руководитель Орловской областной конно-спортивной школы.

Интересно, что для каждой курской лошади предусмотрено 3 килограмма сена на корм, в то время как орловские лошади получают по 2,5 килограмма — столько же, сколько они ели в Курской области.

В данный момент Федерация конного спорта Орловской области обеспечивает лошадей кормом, но помощь с покупкой овса и сена может оказать каждый желающий.

– Я хотел бы обратиться к руководителям наших фермерских хозяйств. В случае, если есть такая возможность, оказать нам помощь в плане кормов. Мы были бы очень благодарны, – обратился Попов.

Ранее мы сообщали, что зоозащитники Орла ждут добровольцев, готовых приютить на время домашних животных эвакуированных курян.