Трещины на пятках, способы лечения

Трещины на пятках могут быть вызваны различными причинами, включая диабет. Однако чаще всего они возникают из-за сухости кожи. На ступнях нет сальных желёз, только потовые, поэтому наши ноги нуждаются в дополнительном увлажнении.

Вот несколько советов по уходу за потрескавшимися пятками:

Отшелушивание. Начните с мытья ног тёплой водой, затем используйте пемзу или скраб для удаления ороговевших клеток кожи. Будьте осторожны, чтобы не повредить кожу. Не пытайтесь срезать сухие мозоли бритвой или ножницами. Это может усугубить проблему. Начинайте с 1–2 раз в неделю и постепенно увеличивайте частоту процедур. Если кожа покраснела или воспалилась, прекратите процедуры.

Начните с мытья ног тёплой водой, затем используйте пемзу или скраб для удаления ороговевших клеток кожи. Будьте осторожны, чтобы не повредить кожу. Не пытайтесь срезать сухие мозоли бритвой или ножницами. Это может усугубить проблему. Начинайте с 1–2 раз в неделю и постепенно увеличивайте частоту процедур. Если кожа покраснела или воспалилась, прекратите процедуры. Компрессы и маски. Для смягчения и увлажнения кожи можно использовать натуральные средства, такие как мёд, оливковое масло, авокадо, кокосовое масло и т. д.

Для смягчения и увлажнения кожи можно использовать натуральные средства, такие как мёд, оливковое масло, авокадо, кокосовое масло и т. д. Увлажнение. После маски или компресса нанесите плотный увлажняющий крем для ног. Он образует тонкую плёнку, которая не даст влаге испариться. Вазелин считается одним из самых эффективных и бюджетных средств. Наносите вазелин на чистую и сухую кожу, а затем надевайте носки и не снимайте их до утра.

После маски или компресса нанесите плотный увлажняющий крем для ног. Он образует тонкую плёнку, которая не даст влаге испариться. Вазелин считается одним из самых эффективных и бюджетных средств. Наносите вазелин на чистую и сухую кожу, а затем надевайте носки и не снимайте их до утра. Носки из хлопка. Носите носки из хлопка, чтобы ноги дышали и меньше потели. Хлопок также сохраняет влагу, полученную кожей из масок и кремов. Избегайте носков из синтетики, которые могут замедлить заживление трещин.

Также вы можете использовать профессиональные средства. Они содержат мочевину, изомерат сахарида, молочную, гликолевую кислоты и другие компоненты, которые помогают смягчить и увлажнить кожу.

Регулярно наносите на трещины жидкий бинт. Трещины на пятках могут воспаляться, болеть и кровоточить, если в них попадают грязь и микробы. Предотвратить это поможет жидкий бинт в виде спрея. Наносить его нужно на чистую и сухую кожу и обновлять, как только бинт начнёт стираться. В аптеках много разных спреев, они продаются без рецепта. Но прежде чем покупать их, стоит всё же проконсультироваться с дерматологом или ортопедом. Некоторые вещества в составе могут вызвать аллергию.