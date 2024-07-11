Третий выезд из микрорайона Зареченский в Орле ведется в соответствии с графиком: к лету 2025 года проблема пробок будет решена

Сегодня, 11 июля 2024 года стало известно, что в Орловской области активно ведется стройка нового выезда из микрорайона Зареченский, который станет третьим по счету. Дорожное полотно нового участка, протяженностью примерно 850 метров и шириной в 7 метров, будет проложено между улицами Зеленина и Царев Брод. На данный момент строительные работы осуществляются на улице Витольда Почернина. Видео строительства дороги по ссылке.

Эта дорога не только уменьшит время в пути для автомобилистов, но и улучшит качество жизни жителей микрорайона. Проект реализуется за счет средств, выделенных в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», общая сумма финансирования составляет свыше 200 миллионов рублей.

Ожидается, что к лету 2025 года проблема утренних и вечерних пробок для местных жителей будет решена. Предполагаемая средняя скорость движения по новой дороге составит 50 км/ч. Об этом сообщили Вести Орел.