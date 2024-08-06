Тревожная тенденция в Орловской области: женщины в возрасте 50-60 лет чаще заражаются ВИЧ

В последнее время в Орловской области наблюдается рост числа случаев заражения ВИЧ среди женщин в возрасте от 50 до 60 лет. Об этом сообщил исполняющий обязанности главного врача Орловского Центра СПИД Игорь Дробязгин в начале августа 2024 года.

По словам медика, общее число инфицированных не увеличивается, но специалисты отмечают опасную тенденцию — вирус всё чаще обнаруживают у орловчанок среднего возраста.

«Возможно, это связано с тем, что женщины этого возраста перестают беспокоиться о беременности и становятся менее осторожными», — пояснил Дробязгин.

Руководитель Центра СПИД рекомендует проходить тестирование на ВИЧ ежегодно, чтобы быть уверенными в своём здоровье.