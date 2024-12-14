Три модные стрижки 2025 года: не требуют сложных укладок, но выглядят современно и модно

Фото: uslugi.yandex.ru

Мода постоянно меняется, и каждый год приносит новые тренды. В 2025 году нас ждут свежие идеи для стрижек, которые станут настоящими хитами. Если вы хотите обновить свой образ, обратите внимание на три стильные стрижки, которые будут в центре внимания.

Стрижка 1. Асимметричный удлинённый боб.

Боб — это классика, которая всегда актуальна. В новом сезоне акцент будет сделан на удлинённые пряди и асимметрию. Такая стрижка подойдёт как для прямых, так и для волнистых волос. Удлинённые передние пряди придают образу лёгкость и свежесть, идеально подходят для элегантного, но непринуждённого стиля.

Фото: ru.pinterest.com

Стрижка 2. Короткая текстурированная.

Если вы хотите кардинально изменить имидж, но не готовы к очень коротким стрижкам, рассмотрите вариант короткой стрижки с текстурой. Этот стиль сочетает многослойность и лёгкую небрежность, создавая объём и динамику. Он подходит для свободолюбивых женщин, ценящих простоту ухода за волосами. С помощью завивки или укладочных средств можно добавить креативности и адаптировать стрижку под любой тип лица.

Фото: ru.pinterest.com

Стрижка 3. Градуированная с мягкими волнами.

Градуированные стрижки возвращаются в моду в 2025 году, но теперь они выглядят более женственно и мягко. Лёгкие волны создают визуальный объём и корректируют форму лица. Особенно эффектно такая стрижка смотрится на волнистых волосах, добавляя образу романтичности и воздушности. Это идеальный выбор для тех, кто хочет выглядеть стильно и ухоженно без долгих укладок.

Фото: in.pinterest.com

В 2025 году в тренде будут простота, текстура и мягкие линии. Эти стрижки не требуют сложных укладок, но выглядят современно и модно.

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