Три золотых кольца и 65 тысяч рублей отдала пенсионерка за снятие порчи: экстрасенсы обманули орловчанку с помощью носка

Сегодня, 30 июля 2024 года, стало известно, что в Орловской области 72-летняя пенсионерка стала жертвой мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На улице к пожилой женщине подошла незнакомка и сказала, что на пенсионерке порча. Чтобы подтвердить свои слова, она дала ей в руку скрепку, которая тут же почернела. Пожилая орловчанка поверила в проклятье и доверилась незнакомке, обещавшей помочь с этой проблемой.

Женщины зашли во двор, где встретили ещё одну «клиентку» экстрасенса, также пришедшую снять порчу. Пенсионерку попросили сходить домой и принести для ритуала свою фотографию, деньги и ценности. Все предметы нужно было сложить в носок, что женщина и сделала. Для «ритуала» она подготовила три золотых кольца и 65 тысяч рублей.

После проведения «магического обряда» пенсионерке вернули носок и попросили пять дней его не трогать. Орловчанка следовала рекомендациям, а на шестой день обнаружила, что внутри носка вместо денег и золота находится нарезанная бумага.

Женщина обратилась в полицию, где по данному факту возбудили уголовное дело по статье «кража» (ч. 2 ст. 158 УК РФ).