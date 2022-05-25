Троллейбусы до автовокзала поедут на следующей неделе. В лучшем случае

Возобновить движение электротранспорта по ул. Комсомольской планируется на следующей неделе. В пресс-службе горадминистрации напомнили, с 12 мая троллейбусы №4, №6 и №7 не ездят по улице Комсомольской из-за выхода из строя контактной сети. Ежедневно бригады МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» ведут ремонт, но на кабеле вскрываются всё новые и новые порывы.

«Кабелю около 60 лет и, конечно, очень высокая изношенность. Поэтому сейчас его «сращивают», заменяют сожжённые участки новыми проводами, устанавливая дополнительные муфты, — рассказал о процессе ремонта первый заммэра Вадим Ничипоров. – У ТТП, как правило, есть запас муфт, но он уже израсходован – установлено 17 штук. В понедельник в Подольске заказали новые, срок поставки – 10 дней. Чтобы ускорить процесс, бригады ТТП направятся за муфтами самостоятельно – сэкономим один день».

Итак, срок поставки новых муфт – 1-2 июня. С их помощью удастся закончить ремонт и подключить контактную сеть Комсомольской к тяговой подстанции №5. В случае, если не возникнет новых порывов, движение троллейбусов №4, №6 и №7 возобновится по привычному маршруту уже 2-3 июня, — рассказали в пресс-службе.

Пока же, на время аварии, транспортную доступность жителей Заводского и Советского районов обеспечивают автобусные маршруты №4, №9, №18 и №19. Выпуск составляет 98-100%.