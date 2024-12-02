Тропические мухи атакуют российских туристов на Кубе: фото

Фото: ЧП Live

Сегодня, 2 декабря 2024 года, стало известно, что российские туристы, отдыхающие на Острове Свободы, столкнулись с серьёзной проблемой — нашествием тропических мух хехен. Эти насекомые стали настоящим испытанием для отдыхающих, ведь привычные средства от аллергии и мази не приносят облегчения.

Местные жители за долгие годы соседства с этими насекомыми выработали иммунитет, а вот туристам приходится нелегко: зуд мешает полноценному отдыху и сну, пишет ЧП Live.

Хехены — самые агрессивные из кубинских мух. Их почти невозможно увидеть из-за прозрачных крыльев, а укусы едва ощутимы. Но последствия встречи с ними весьма неприятны: на коже появляются волдыри, которые вызывают сильный зуд. Опасность подстерегает туристов в любое время суток.

Фото: ЧП Live

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