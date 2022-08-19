19 августа 2022



Трубопроводы, «украшающие» город, станут еще красивее

Орловский филиал ПАО «Квадра» направит 7,8 млн рублей на замену изоляции теплосетей в Орле. Данные средства в рамках летней ремонтной кампании будут направлены на замену почти 9 тыс. кв.м изоляционного покрытия магистральных и квартальных тепловых сетей областного центра.

В настоящее время уже восстановлено порядка 2 тысяч кв.м изоляции на трубопроводах надземной и подземной прокладки в Железнодорожном, Советском и Северном районах. Завершить все работы по монтажу нового изоляционного покрытия планируется до начала отопительного сезона.

Тепловая изоляция продлевает срок эксплуатации трубопроводов, защищает их от неблагоприятных атмосферных и механических воздействий, снижает тепловые потери при транспортировке теплоносителя, — рассказали в пресс-службе обладминистрации.

 

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Опубликовано 19 Авг 2022 в 09:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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