Трубопроводы, «украшающие» город, станут еще красивее

Орловский филиал ПАО «Квадра» направит 7,8 млн рублей на замену изоляции теплосетей в Орле. Данные средства в рамках летней ремонтной кампании будут направлены на замену почти 9 тыс. кв.м изоляционного покрытия магистральных и квартальных тепловых сетей областного центра.

В настоящее время уже восстановлено порядка 2 тысяч кв.м изоляции на трубопроводах надземной и подземной прокладки в Железнодорожном, Советском и Северном районах. Завершить все работы по монтажу нового изоляционного покрытия планируется до начала отопительного сезона.

Тепловая изоляция продлевает срок эксплуатации трубопроводов, защищает их от неблагоприятных атмосферных и механических воздействий, снижает тепловые потери при транспортировке теплоносителя, — рассказали в пресс-службе обладминистрации.