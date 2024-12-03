Туристический маршрут к зубрам открылся в «Орловском полесье»

Национальный парк «Орловское полесье» с торжеством объявляет об открытии нового туристического маршрута под романтическим названием «В гости к зубрам», сообщает vestiorel.ru.

Уникальная возможность встретиться с этими величественными, занесёнными в Красную книгу гигантами в их естественной среде обитания предоставляется лишь на время, пока земля укрыта снежным покрывалом — до февраля-марта. Для получения подробной информации о записи на экскурсию милости просим по указанной ссылке.

Напоминаем, что в регионе с каждого годом растёт популяция зубров. По состоянию на март 2024 года,число этих благородных животных превысило 700 особей, что радует и вдохновляет всех, кто увлечён природой и её сохранением.