Туристическое судно с пассажирами затонуло в Баренцевом море: видео

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Сегодня, 27 ноября 2024 года, стало известно, что группа туристов из девяти человек и капитаном, отправилась на морскую прогулку в Баренцевом море на судне «Боец». Путешественники планировали наблюдать за китами в открытом море. Однако организаторы тура не учли штормовое предупреждение и всё равно собрали группу. Смотрите видео по ссылке.

По словам очевидцев, китов в этих местах не было уже около двух месяцев, а вероятность их увидеть возрастает в декабре. Но организаторы решили рискнуть и сообщили туристам, что киты должны появиться именно в этот день. В результате группа вышла в море на маломерном судне, несмотря на плохую погоду.

В какой-то момент судно накренилось и начало тонуть. К счастью, всех пассажиров удалось спасти. Некоторые из них были без спасательных жилетов. Это могло привести к трагедии, так как человек в ледяной воде может погибнуть в течение пяти минут.

Сейчас Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Северо-Западная транспортная прокуратура также подключилась к расследованию происшествия.

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