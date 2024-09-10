У Летучей началась паническая атака после сьемок в Сыктывкаре: гендиректор канала «Пятница!» рассказал почему закрыли «Ревизорро»

Генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия рассказал о причинах закрытия популярного телешоу «Ревизорро». По его словам, ведущая Елена Летучая столкнулась с серьёзными психологическими проблемами. У нее начались панические атаки после неприятного случая на съёмках в Сыктывкаре, когда группу телевизионного шоу чуть не убили, сообщил NEWS.ru 9 сентября 2024 года.

— Два года ездила по кабакам, где на нее бросались пьяные люди с заточками, пытались зарезать, кидались ножами, сковородками. Она все выдерживала, причем с достоинством. Но в конце пути случился Сыктывкар, где их фактически чуть не убили. У нее начались панические атаки. Мы закрыли проект, — рассказал Картозия.

Николай также добавил, что вся команда работала отлично и сделала передачу невероятно популярной. Для него самого этот проект имел большое значение.

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