28 июля 2022



У орловцев появится новый способ защиты от мошенников

С 1 октября 2022 года клиенты банков смогут самостоятельно запрещать онлайн-операции по своим счетам или ограничивать их параметры.

Это поможет уберечь средства, если вдруг мошенники получат доступ к онлайн-банкингу гражданина. Возможность ограничения онлайн-операций предусмотрена указанием Банка России, которое зарегистрировал Минюст России.

Установить запрет на использование онлайн-сервисов можно в отношении всех операций или же отдельных услуг – например, запретить онлайн-кредитование. Чтобы воспользоваться такой возможностью, клиенту необходимо написать заявление в свой банк. Форму документа и порядок его направления определяет кредитная организация. При этом отменить запрет или изменить параметры онлайн-операций клиент банка может в любое время без ограничений. Сервис предоставляется бесплатно.

«К сожалению, несмотря на все предостережения, люди часто сами открывают мошенникам доступ к своим банковским счетам: сообщают логины и пароли, секретные коды. Возможность заблокировать онлайн-операции поможет сохранить деньги даже тогда, когда мошенники смогли получить доступ к онлайн-банкингу жертвы. Преступники не смогут перевести деньги со счета, который закрыт для онлайн-операций, или оформить кредит, если есть соответствующий запрет. Это особенно актуально для людей, наиболее подверженных влиянию мошенников. Например, пожилых граждан», — поясняет начальник отдела безопасности орловского отделения Банка России Михаил Прудников.

Кроме того, с октября вступает в силу еще одна мера, направленная на борьбу с дистанционными мошенниками. Теперь банки будут обязаны проводить идентификацию всех устройств, с которых граждане совершают онлайн-операции, подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты, информирует орловское отделение Банка России.

 

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Опубликовано 28 Июл 2022 в 15:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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