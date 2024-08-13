У скромного орловского чиновника украли антиквариат на 50 миллионов рублей

У Максима Истомина, бывшего представителя Орловской области в Совете Федерации, произошла неприятная ситуация — у него украли антиквариат на сумму около 50 миллионов рублей.

Как сообщает Mash, Истомин решил избавиться от лишних предметов старины и поместил их на склад фонда Храма Христа Спасителя на Волхонке. Однако в ноябре 2018 года ему сообщили о расторжении договора аренды склада, и он должен был забрать свои вещи. В этой ситуации его выручил личный водитель Юрий О., который согласился временно сохранить ценности за небольшое вознаграждение.

В мае 2023 года водитель уволился, и Истомин вспомнил о своём антиквариате. Но оказалось, что ценные предметы исчезли вместе с водителем. По всей видимости, мужчина продал антиквариат и получил за него не менее 50 млн рублей. Бывший чиновник остался без французского комода, элитного парижского салонного столика, бронзового бюста женщины и трёх статуэток. Полиция ищет любителя ценного барахлишка.