У жительницы Орла украли и сдали в металлолом «ГАЗ-3110», наследство от умершего брата

Сегодня, 16 июля 2024 года, стало известно, что жительница Орла сообщила в правоохранительные органы о краже автомобиля. Машина «ГАЗ-3110» была получена женщиной в наследство от умершего брата. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 50-летний житель Орла. Мужчина в течение двух недель разбирал украденный автомобиль на части и сдавал их в пункт приёма металлолома.

-Гражданин сознался в совершенном преступлении, сообщив, что знал о смерти владельца машины и, дождавшись удобного случая, перегнал автомобиль к себе в гараж, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.