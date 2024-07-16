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У жительницы Орла украли и сдали в металлолом «ГАЗ-3110», наследство от умершего брата

Светлана Соколова
16 июля 2024
Фото: ekabu.ru

Сегодня, 16 июля 2024 года, стало известно, что жительница Орла сообщила в правоохранительные органы о краже автомобиля. Машина «ГАЗ-3110» была получена женщиной в наследство от умершего брата. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 50-летний житель Орла. Мужчина в течение двух недель разбирал украденный автомобиль на части и сдавал их в пункт приёма металлолома.

-Гражданин сознался в совершенном преступлении, сообщив, что знал о смерти владельца машины и, дождавшись удобного случая, перегнал автомобиль к себе в гараж,

— рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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