У жителя Орловской области конфисковали автомобиль за вождение в нетрезвом виде

В августе 2024 года суд Ливенского района вынес обвинительный приговор по уголовному делу против местного жителя. Его обвинили в неоднократном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В сентябре 2023 года осуждённый уже привлекался к ответственности за пьяное вождение, но не осознал опасность своих действий. В результате в июле этого года он снова был задержан сотрудниками региональной Госавтоинспекции за то же нарушение.

-С учётом позиции государственного обвинения суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на 360 часов и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года и шесть месяцев, — сообщили в прокуратуре Орловской области.

Кроме того, суд принял решение о конфискации автомобиля нарушителя. Теперь транспортное средство будет использоваться государством, сообщает «Орелтаймс«.