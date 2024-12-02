Что известно о состоянии школьницы из Иркутска, которую собственный отец избил до полусмерти и безжалостно сбросил из окна 4 этажа

Днем 28 ноября скорая помощь доставила в реанимацию иркутской больницы изувеченную 17-летнюю девушку. Каждое живое место ее тела было покрыто следами жестокости. Врачи вскоре диагностировали многочисленные переломы рук и ног, напоминающие последствия автокатастрофы или падения на гололеде. Однако шокирующая истина всплыла на следующий день: состояние подростка стало результатом чудовищного насилия ее собственного отца, который избил дочь и сбросил с четвертого этажа.

Трагедия развернулась в многодетной семье, недавно переехавшей в Иркутск из другой страны. Отец, работая строителем, не мог справиться с гневом, возникшим из-за яркого наряда дочери, что и спровоцировало насилие. Его супруги в это время не было дома — она находилась в больнице с младшими детьми.

После падения девушка пришла в себя и рассказала следователям о зверских действиях отца. На 2 декабря состояние школьницы оценивается как стабильное; она уже переведена в общую палату. Следственный комитет возбудил уголовное дело за «покушение на убийство», а прокуратура взяла дело под контроль, сообщает irk.kp.ru.