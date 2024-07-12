Уборка зерновых началась в южных районах Орловской области

В южных районах Орловской области началась уборка зерновых. Комбайны вышли на поля Колпнянского и Ливенского районов. В Ливенском районе работы стартовали 10 июля 2024 года. Зерно нового урожая собирают в двух хозяйствах: ООО «Екатериновка» и АО СК «Здоровецкое», как сообщает «Принт-ТВ».

По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур в этом году будет сопоставим с прошлогодним, когда собрали около 5 млн тонн.

Майские заморозки внесли свои коррективы в планы аграриев. Погибло 16,2 тысяч га озимых посевов, которые оперативно заменили яровыми культурами.