Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко тепло приветствовал участников дискуссионной площадки «Элита страны. Участники СВО – депутаты партии и государственные руководители». Как сообщает mkset.ru, он особое внимание уделил роли «Единой России» в поддержке бойцов.

«Важно, что члены «Единой России», региональные отделения, актив партии продолжают поддерживать ребят на передовой», – подчеркнул Кириенко, призывая всех выразить благодарность за оказываемую помощь. Он акцентировал необходимость поддерживать прежние темпы, подчеркнув важность взаимодействия партии с фондом «Защитники Отечества», Комитетом семей воинов Отечества, Ассоциацией ветеранов специальной военной операции и другими организациями, занимающимися поддержкой семей героев.

Врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев напомнил о главной задаче, обозначенной президентом: формирование новой элиты государства. Он выразил уверенность, что среди кандидатов в депутаты будут бывшие участники СВО, которые получат мандаты.

Александр Сидякин, руководитель Центрального исполкома партии, акцентировал гуманитарную миссию и поддержку участников СВО, отметив, что с начала специальной военной операции было передано более 130 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщает «ОрелТаймс».