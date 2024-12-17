Участок трассы А-289 в Краснодарском крае станет платным на 100 лет

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В Краснодарском крае участок автодороги А-289, соединяющий живописные города Краснодар, Славянск-на-Кубани и Темрюк, станет платным. Соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации опубликовано на портале правовой информации.

Согласно этому документу, использование данного отрезка автомобильной дороги общего пользования федерального значения, протяжённостью от километра 10+274 до километра 128+859, осуществится на платной основе. Это значимое нововведение вступает в силу и будет действовать до 2124 года, сообщает krasnodarik.ru.