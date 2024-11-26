Ученые рассказали чем полезна перловая крупа

Несмотря на обилие зерновых, представленных в торговых точках России, большинство людей ограничивают свой выбор всего парой сортов, чаще всего останавливаясь на гречневой и рисовой кашах, сообщает sm.news.

Пшенная или ячневая каша в домашних условиях готовится лишь немногими, тогда как перловая каша и вовсе кажется недоступной, требуя особого внимания и некоторого труда.

Приготовление перловки начинается с её замачивания в воде на 5–8 часов, после чего следует тщательное промывание и варка не менее 40 минут — задача, которая не для каждого. Тем не менее, эту кашу стоит регулярно включать в рацион, ведь она является ценнейшим источником питательных веществ.

Перловка богата аминокислотой лизином, участвующей в синтезе коллагена, что обеспечивает коже гладкость и эластичность, замедляя старение. Она наполнена витаминами группы B, A, E и D, а также важными минералами — фосфором, магнием, калием и железом. Высокое содержание клетчатки в перловой крупе способствует оптимизации пищеварения, снижению уровня холестерина и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показывают, что перловая каша обладает противовоспалительными свойствами благодаря антиоксидантам, замедляющим старение и уменьшающим риск развития рака. Более того, она укрепляет иммунную систему, повышая защитные силы организма.