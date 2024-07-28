Учёные из Орла разрабатывают новый способ анализа крови

В июле 2024 года специалисты поделились о разработке нового способа анализа крови. Ученые Научно-технологического центра биомедицинской фотоники Орловского государственного университета работают над созданием неинвазивного метода анализа крови. В проекте также участвуют учёные из университета Иннополис.

Исследователи провели эксперименты на синтетических данных, которые затем обработали с помощью нейросетей и классифицировали по концентрации клеток. Результаты были представлены на престижной конференции в Вене, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

В будущем технология может стать основой для создания нового способа анализа крови без использования шприца. Учёные уверены, что состав крови можно будет определять в реальном времени.