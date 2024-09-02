Учёные выяснили, какие слова выдают психопата: в исследовании приняли участие 14 психопатических убийц

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Учёные из Стэнфордской лаборатории провели исследование и определили ключевые слова, которые чаще всего используют психопаты. Именно по этим выражениям можно определить таких людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Legal and Criminological Psychology.

В исследовании приняли участие 14 психопатических убийц из Канады. Учёные сравнили образ жизни психопатов, их привычки и мировоззрение с теми же показателями убийц без признаков психических отклонений. Исследование показало, что психопаты чаще используют слова, связанные с едой, деньгами и сексом, и избегают слов о семье, религии и социальных коммуникациях. Это свидетельствует об отсутствии эмпатии, закрытости и крайней степени эгоистичности.

Психопаты также часто применяют союзы «потому что», «поэтому» и «потому» при рассказах о своих преступлениях. Это указывает на то, что они действовали преднамеренно, но пытаются найти этому оправдание. Глаголы в своей речи они используют преимущественно в прошедшей форме. Это говорит об эмоциональном отчуждении от собственных преступлений — они говорят о ситуации, которая якобы не имеет уже к ним никакого отношения.

Кроме того, психопаты часто основательно объясняют свои мысли и действия, держа под контролем всё сказанное.

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