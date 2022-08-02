УФАС раскритиковала законопроект о едином операторе цифровой наружной рекламы

В конце июля в Орле прошло обсуждение проекта федерального закона № 160605-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» по вопросу распространения цифровой наружной рекламы и установки цифровых рекламных конструкций. Организатором «круглого стола» выступил облсовет.

По мнению участников круглого стола, принятие законопроекта в нынешнем виде приведёт к следующему:

— муниципалитеты потеряют возможность влиять на внешний облик своих городов, так как Единый оператор получает уникальное право выбирать места установки собственных рекламных конструкций в исторических центрах городов, на центральных перекрестках и территориях исторического и культурного наследия;

— муниципалитеты лишатся поступления денег за проведение торгов на право размещения рекламных конструкций и др.

Руководитель УФАС по Орловской области Андрей Кирьянов рассказал, что его ведомство также подготовило свои возражения по нынешней формулировке законопроекта, так как данный законопроект полностью противоречит вопросам антимонопольной политики.

Так, по мнению ведомства, законопроект в части классифайдов выходит за рамки закона о рекламе, куда предполагаются поправки. Неочевидно также, почему предлагается объединить под крылом одного оператора наружную цифровую рекламу и объявления в интернет-сети.

ФАС видит угрозу ухудшения положения других участников рынка в случае принятия законопроекта, а отсутствие конкуренции приведет к росту стоимости как самой рекламы, так и конечных продуктов. Что касается контроля за содержанием рекламы, то он и так уже осуществляется антимонопольным ведомством в рамках закона о рекламе. Законопроект же предлагает возложение контрольных функций на частную компанию, которая к тому же сама является владельцем рекламных конструкций.

Одновременно с этим Антимонопольная служба раскритиковала положение о том, что единый оператор сможет без торгов заключать договоры на размещение цифровой рекламы на срок 30 лет. Для остальных владельцев рекламных конструкций срок составляет 5-10 лет. ФАС России считает тридцатилетний срок чрезмерным, в том числе учитывая, что он превышает срок службы транспортных средств, на которые, в числе прочего, будет устанавливаться реклама. Кроме того, такие длительные контракты будут препятствовать вхождению на рынок предприятий малого и среднего бизнеса.

В числе прочих претензий к законопроекту — отсутствие обязанности единого оператора согласовывать размещение рекламы с муниципалитетами и соблюдать ГОСТы в отношении рекламных конструкций на недвижимом имуществе.

В целом, по мнению ФАС России, создание единого оператора может привести к тому, что другие игроки будут вынуждены прекратить свою деятельность в регионах, где наиболее привлекательные места расположения рекламы перейдут к привилегированному игроку.

Кроме того, Андрей Кирьянов напомнил о горьком опыте Орловщины в начале 2000-х годов, когда в Орле городской муниципалитет передал полномочия одному хозяйствующему субъекту для регулирования данного рынка.

Представители малого и среднего бизнеса выразили опасения, что принятие данного законопроекта напрямую скажется на состоянии конкуренции на этом рынке, затронет региональные и муниципальные полномочия, а также может привести к оттоку высококвалифицированных специалистов и снижению поступлений в региональные и муниципальные бюджеты. В случае с Орлом — это порядка 25 млн рублей в год.

По результатам «круглого стола» все поступившие замечания и предложения будут учтены и сформированы в официальный отзыв ко второму чтению в Госдуму.