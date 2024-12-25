Указ одобрен: Голикова пообещала разовую выплату пенсионерам 15 000 рублей до 1 января

Размер единовременной выплаты пенсионерам будет различаться в зависимости от региона проживания.

На федеральном уровне предусмотрено увеличение пенсий для лиц, достигших определенного возраста. Например, для граждан, которым исполнилось 80 лет, фиксированная доплата увеличится в два раза. В настоящее время эта доплата составляет около 8100 рублей, а после достижения 90 лет пенсионеры смогут получать более 16 тысяч рублей в месяц. Однако стоит отметить, что это увеличение касается только получателей страховых пенсий по старости.

Кроме того, в некоторых регионах, таких как Санкт-Петербург и Ленинградская область, предусмотрены дополнительные выплаты для пожилых граждан. Например, долгожители могут рассчитывать на 15 тысяч рублей к 90-летию, 20 тысяч рублей к 95-летию и 25 тысяч рублей к 100-летию.

Как сообщило профильное ведомство, дополнительные выплаты будут перечислены уже в декабре, что окажет значительную финансовую поддержку российским пенсионерам.