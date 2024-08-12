Украинские военные стреляли из танков: жительница Курской области рассказала как попала под огонь ВСУ

Жительница Курской области Наталья рассказала о трагическом инциденте, когда во время эвакуации из опасной зоны она попала под обстрел украинских военных. ВСУ открыли огонь по гражданским автомобилям, в том числе стреляли из танков, сообщает РЕН ТВ.

Наталья с семьей передвигалась на двух машинах: в первой находились ее муж и брат, во второй — она сама, невеста и племянник. Военные выстрелили из танка по первой машине, а автомобиль Натальи вылетел в кювет. Наталья успела закрыть племянника от огня своим телом и получила ранение в плечо. Ее муж, к сожалению, погиб.

— Да они без разбору стреляли. Даже мы, когда в кювет слетели, они даже нас добивали. Видели уже, что мы в кювете, — сказала Наталья.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее подтвердил, что в результате нападения ВСУ пострадали 55 жителей Курской области, в том числе восемь детей. Состояние 12 пациентов оценивается как тяжелое.