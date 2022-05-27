27 мая 2022



Улицу Энгельса в Орле ждёт ремонт

В рамках дополнительного финансирования, выделенного облправительством городу, помимо трёх объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется привести в порядок ещё восемь объектов. Один из них – улица Энгельса.

Как пояснили в пресс-службе горадминистрации, неоднократно ул. Энгельса становилась предметом обращения в администрацию Орла. Она ведёт в школу №25 и детский сад №83, но путь тернист – асфальтовое полотно сильно износилось и состоит преимущественно из ям. Привести в порядок планируется участок между ул. 1-й Пушкарной и ул. Колхозной, протяженность – 1,38 км.

«Мы полностью обновим «дорожную одежду» на проезжей части. Работать планируем сплошным ходом. Благоустройство тротуаров, замена бортовых камней не предусмотрено из-за ограниченного финансирования», — отметил начальник УКХ Юрий Писарев.

Поиск подрядчика уже объявлен. Завершится приём заявок 10 июня. Стоимость контракта – 8,7 млн рублей.
Выигравшая дорожная компания должна будет выполнить объемы в течение двух месяцев с момента подписания муниципального контракта.

 

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Опубликовано 27 мая 2022 в 17:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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