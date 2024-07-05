Умер преступник, захвативший дедушку в Мценском районе: стали известны подробности преступления

Сегодня, 5 июля 2024 года скончался мужчина, захвативший 87 летнего заложника в Мценском районе. Преступник умер в реанимации. Об этом сообщают «Орловские новости», ссылаясь на собственные источники.

Злоумышленником оказался безработный мужчина, ранее судимый по 228-й статье УК РФ. 4 июля текущего года он находился в неадекватном состоянии. И вооруженный ножом похитил пожилого человека.

Переговоры не привели результатов. Тогда сотрудники полиции произвели выстрел из СВД в бедро захватчика. Позже преступник скончался в реанимации.

У освобожденного 87-летнего дедушки были порезы рук. Ему своевременно оказали медицинскую помощь.

Также стали известны другие подробности преступления. Напомним, оно произошло в посёлке Голубки накануне.

По данным портала, 87-летнего заложника захватил мужчина, ранее судимый по антинаркотической 228-й статье уголовного кодекса. Орловец был вооружён только ножом и находился в неадекватном состоянии.

Тогда капитан МВД выстрелил из снайперской винтовки в бедро подозреваемого – примерно с полуметра. После этого заложника освободили, а раненого отправили в больницу.

Пенсионер, попавший в заложники, получил только порезы рук. Ему также оказали медицинскую помощь.