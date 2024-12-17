Уникальная операция на сердце в прямом эфире: орловские врачи делятся опытом

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Врачи больницы имени Н.А. Семашко провели уникальную операцию на сердце в режиме онлайн для участников научно-практической конференции. Свидетелями этого значимого медицинского события стали коллеги из Курской, Белгородской, Брянской, Тульской и Калужской областей.

Трансляция из операционной осуществлялась в рамках конференции, посвященной 150-летнему юбилею со дня рождения Н.А. Семашко. В её рядах собрались ведущие специалисты в областях эндоваскулярной хирургии, сердечно-сосудистой хирургии, кардиологии и терапии. Основной темой обсуждений стали современные подходы к лечению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Мастер-класс по установке стента провёл заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения БСМП имени Семашко Андрей Лапинас, о чем сообщили в медицинском учреждении.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры грудной и сердечно-сосудистой хирургии Николай Боломатов, специалист Института усовершенствования врачей ФГБУ «НМХЦ имени Н.И. Пирогова», высоко оценил профессиональное мастерство орловского коллеги, подчеркнув важность подобных инициатив для медицинского сообщества, сообщает «ОрелТаймс».