Уникальное интервью с Жириновским стало сенсацией спустя 18 лет молчания: видео

Фото: perm.ldpr.ru

Павел Егоров, автор редкого семиминутного интервью с Владимиром Жириновским, которое оставалось незамеченным в течение почти двух десятилетий, наконец, поделился им в сети. Это видео, снятое в 2002 году, стало доступно только в 2020 году, а настоящую популярность обрело в конце 2024 года. Смотрите видео по ссылке.

Егоров, который в нулевых работал на телевидении и вел коллекцию «интервью с обычными людьми», запечатлел душевный разговор с Жириновским, когда тот выходил со съемок. Как вспоминает Павел, ему повезло, что рядом не было других журналистов, и политик сам предложил ему проехать в машине для беседы. В ходе разговора Жириновский затронул множество тем — от счастья и женской красоты до секса с Мадонной и смысла жизни, пишет Mash.

Спустя восемнадцать лет друзья уговорили Егора оцифровать свою коллекцию и поделиться ею с миром.

Ранее мы писали, что депутат Госдумы раскрыл тайну точных прогнозов Владимира Жириновского.