15 июля 2022



Упавший на Красном мосту кран не стоял на учёте в Ростехнадзоре

Орловская прокуратура опубликовала первые итоги проверки, начавшейся на Красном мосту после того, как там упал строительный кран. В деятельности ООО «УПМК-22» выявлены нарушения требований законодательства об охране труда. Но самое, пожалуй , интересное — в ходе прокурорской проверки подрядной организацией не были представлены документы, подтверждающие, что гусеничный кран, используемый при проведении работ, поставлен на учет в составе опасного производственного объекта в соответствующем государственном реестре в органах Ростехнадзора, что не соответствует требованиям законодательства.

Прокурор области подчеркнул, что выявленные факты нарушений свидетельствуют о формальном подходе к осуществлению контрольных полномочий муниципальным заказчиком, а также об ослаблении контроля со стороны курирующего органа исполнительной власти специальной компетенции за достижением показателей национального проекта.

По результатам выезда на место по поручению прокурора Орловской области в адрес заместителя председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Владимира Ивановского прокуратурой области внесено представление. Заместитель прокурора области объявил директору ООО «УПМК-22» Николаю Кутлунину предостережение о недопустимости нарушений закона.

Также в отношении Николая Кутлунина прокуратурой вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 19.22 КоАП РФ (нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок), ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), в отношении начальника участка обособленного подразделения Орел ООО «УПМК-22» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда).
Административные материалы находятся на рассмотрении уполномоченных органов.

 

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Опубликовано 15 Июл 2022 в 12:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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